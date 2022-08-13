Збрив вуса і відправився на фронт: перевтіленого Гіркіна затримали в Криму - ЗМІ

Ігоря Гіркіна затримали в Криму / колаж фото Дмитро Казанський , twitter.com/Krymsky_bridge

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), який ще донедавна як міг критикував російську владу і військове командування РФ, вирішив відправитися на фронт і воювати на боці окупантів. Він навіть спробував перевтілитися і збрив вуса. Його затримали в Криму. Про це повідомив український журналіст Дмитро Казанський.

Соратники Гіркіна рознилися і засмутилися через його затримання. Вони навіть самі розповідають, що ексватажок "ДНР" намагався потрапити на фронт "всіма правдами і неправдами".

"Це, звичайно, унікальна історія, яка не має аналогів ... Людина всіма правдами і неправдами намагається відправитися на війну, готовий віддати заради Батьківщини і своїх принципів найцінніше - своє життя. Але його не пускають", - пише його соратник Олександр Жучковський.

Він також стверджує, що Гіркін навіть не збирався "наводити смуту" на окупантів і просто хотів брати участь в "національно-визвольній війні, яку він почав". Йому нібито було навіть все одно ким служити, хоч рядовим.

"Стрєлков - людина з величезним військовим досвідом ... Великий політичний злочин у тому, що така людина не може потрапити на фронт", - додав Жучковський.

Дружина одного з російських окупантів Анжеліка Безлер підтвердила, що Гіркін затриманий в Криму.

Варто зазначити, що це поки що не підтверджена інформація.

У мережі з'явилося також фото підробленого паспорта Гіркіна. Судячи з усього, тепер він Сергій Рунов.

Підроблений паспорт Гіркіна / t.me/horevica

Як повідомляв Главред, раніше Гіркін закотив істерику через те, що РФ перекидає резерви армії в Африку.

Також колишній ватажок терористів "ДНР" побоюється того, що російська система ППО не впорається з ударами ЗСУ. За його словами, причиною цьому стане нестача засобів протиповітряного захисту по лінії фронту.

Інші новини: