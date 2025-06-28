Розмова про Patriot і не тільки: Зеленський про деталі переговорів із командою Трампа

Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом широкий спектр питань.

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Володимир Зеленський розповів про переговори з командою Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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Представники України продовжать спілкуватися з командою президента США

Президент підбив підсумок зустрічі з Трампом на полях саміту НАТО

Україна на рівні міністерств і керівника Офісу президента продовжить спілкуватися з командою президента США Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Далі на своєму рівні ми домовилися - будуть міністри оборони спілкуватися, також держсекретар США і міністр закордонних справ, і на різному рівні глава мого офісу і також його колеги з американського боку", - сказав він під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві.

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Глава держави уточнив, що з економічних питань спілкуватимуться перша віцепрем'єр-міністерка - міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Торкаючись питання про зустріч із Трампом на полях саміту НАТО, президент зазначив, що це була "хороша" зустріч, на ній обговорили широкий спектр питань.

"Насамперед це стосується систем Patriot, щоб захищати наше небо, та інших кроків, пов'язаних із переговорним процесом, а також санкційного напряму тощо, наших двосторонніх відносин після підписання відповідної угоди", - додав Зеленський.

/ Главред

Раніше Андрій Єрмак повідомив про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом. Триває підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялося раніше, у Трампа обговорюють припинення підтримки Києва. Президент США назвав Зеленського "гарячою головою", яка, на його думку, може підштовхнути світ до Третьої світової війни.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп у приватних розмовах захоплювався українською операцією і назвав удари по російських авіабазах "сильними" і "крутими".

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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