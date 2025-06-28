Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Розмова про Patriot і не тільки: Зеленський про деталі переговорів із командою Трампа

Олексій Тесля
28 червня 2025, 16:21
16
Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом широкий спектр питань.
Зеленський, Трамп
Володимир Зеленський розповів про переговори з командою Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Головне:

  • Представники України продовжать спілкуватися з командою президента США
  • Президент підбив підсумок зустрічі з Трампом на полях саміту НАТО

Україна на рівні міністерств і керівника Офісу президента продовжить спілкуватися з командою президента США Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Далі на своєму рівні ми домовилися - будуть міністри оборони спілкуватися, також держсекретар США і міністр закордонних справ, і на різному рівні глава мого офісу і також його колеги з американського боку", - сказав він під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Києві.

відео дня

Глава держави уточнив, що з економічних питань спілкуватимуться перша віцепрем'єр-міністерка - міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Торкаючись питання про зустріч із Трампом на полях саміту НАТО, президент зазначив, що це була "хороша" зустріч, на ній обговорили широкий спектр питань.

"Насамперед це стосується систем Patriot, щоб захищати наше небо, та інших кроків, пов'язаних із переговорним процесом, а також санкційного напряму тощо, наших двосторонніх відносин після підписання відповідної угоди", - додав Зеленський.

Розмова про Patriot і не тільки: Зеленський про деталі переговорів із командою Трампа
/ Главред

Раніше Андрій Єрмак повідомив про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом. Триває підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялося раніше, у Трампа обговорюють припинення підтримки Києва. Президент США назвав Зеленського "гарячою головою", яка, на його думку, може підштовхнути світ до Третьої світової війни.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп у приватних розмовах захоплювався українською операцією і назвав удари по російських авіабазах "сильними" і "крутими".

Читайте також:

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Криму знищено одразу три гелікоптери РФ і не тільки: подробиці атаки СБУ

У Криму знищено одразу три гелікоптери РФ і не тільки: подробиці атаки СБУ

16:27Війна
Розмова про Patriot і не тільки: Зеленський про деталі переговорів із командою Трампа

Розмова про Patriot і не тільки: Зеленський про деталі переговорів із командою Трампа

16:21Україна
Людина наймирнішої в світі професії: в Одесі росіяни дроном вбили вчительку

Людина наймирнішої в світі професії: в Одесі росіяни дроном вбили вчительку

16:01Україна
Реклама

Популярне

Більше
На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

Одного сина втратив: путініст Басков готується стати батьком

Одного сина втратив: путініст Басков готується стати батьком

Над донькою Кіркорова знову знущаються в мережі: вона не витримала

Над донькою Кіркорова знову знущаються в мережі: вона не витримала

З України за добу виїхало 51 тисяч людей: що неочікувано стало причиною

З України за добу виїхало 51 тисяч людей: що неочікувано стало причиною

Палають багатоповерхівки: Росія вдарила по Одесі

Палають багатоповерхівки: Росія вдарила по Одесі

Останні новини

16:42

"Ми ніколи не забудемо": Кадиров відреагував на слова Путіна у сторону його сина

16:27

У Криму знищено одразу три гелікоптери РФ і не тільки: подробиці атаки СБУВідео

16:21

Підживлення томатів: калій та кальцій — дует для рясного врожаю томатів

16:21

Розмова про Patriot і не тільки: Зеленський про деталі переговорів із командою Трампа

16:01

Людина наймирнішої в світі професії: в Одесі росіяни дроном вбили вчителькуФото

Євро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долараЄвро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долара
15:59

Як реанімувати орхідею без добрив: несподіваний лайфхак із TikTok

15:54

В армії РФ виникла серйозна проблема: ГУР розповіло, на яке рішення пішов Кремль

15:42

Оплатила сурогатну матір: Леся Нікітюк зробила заяву

15:33

Чи є віра у китайців: блогерка розвіяла популярний міф

Реклама
15:10

Смертельний удар по Одесі: у ЗСУ розкрили деталі атаки дронів РФ

14:49

Девіда Бекхема терміново госпіталізували: що з ним сталося

14:20

Брянськ затягло димом: ЗМІ повідомили про ураження ГУР військових об'єктів РФ

14:19

Гороскоп на липень 2025 для Раків: поїздка, гроші, повернення "колишніх"Відео

14:17

Росія може запускати до 1000 БПЛА за ніч: експерт попередив про небезпеку

14:00

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - риск, Змеям - покупки

13:37

Чи можна ставити пам’ятник самогубцю: священник відповів на делікатне питання

13:35

ЗМІ повідомили, що до Дніпра долетів перший російський КАБ: в ПС прокоментували

13:01

У Криму на аеродромі РФ люта пожежа: ЗМІ повідомили про серйозні наслідки

12:57

Гороскоп на липень 2025 для Близнюків: неймовірні повороти долі, можливості та сюрпризиВідео

12:50

Попередження для чутливих: магнітна буря полум'яного рівня збурила Україну

Реклама
12:23

З України за добу виїхало 51 тисяч людей: що неочікувано стало причиною

12:13

Катя Кузнєцова здивувала зізнанням, кого б хотіла зіграти з українців

11:49

ЗСУ зривають плани ворога: в ЦПД повідомили про зміну ситуації на фронті

11:30

"Ресурси фактично вичерпано": Путін вимушений різко зменшити витрати на війну

11:30

В одній з країн ЄС введуть обов'язкові роботи для біженців: відмова матиме наслідки

10:46

Гороскоп на липень 2025 для Тельців: відомо, коли проблеми з фінансами закінчатьсяВідео

10:39

Гороскоп Таро на завтра 29 червня: Ракам - везіння, Скорпіонам - залишитися наодинці

10:23

Росія намагається взяти велике місто у напівкільце: чи є успіхи в солдат Путіна

10:21

Число 255 знайде лише геній: на загадку дається всього 11 секунд

09:24

В Росії назріває фінансовий колапс: 17% економіки опинилося на межі зриву

09:23

Гороскоп на завтра 29 червня: Левам - незабутній час, Дівам - негаразди

09:22

РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

08:57

Гороскоп на липень 2025 для Овнів: знайомство, багато плутанини та важливі новиниВідео

07:57

З-під завалів дістали тіла подружжя: дрон влучив по 21-поверхівці в Одесі – які наслідкиФотоВідео

06:37

Хитрий план Трампа: що буде з допомогою Україні та до чого варто готуватисяПогляд

06:10

Саміт НАТО: підсумки для УкраїниПогляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з наручним годинником за 19 с

05:30

Штраф світить не завжди: чи можна їхати прямо, якщо горить стрілка світлофора

04:35

Чому ми кажемо "розарій", якщо там ростуть троянди: вчителька здивувала поясненнямВідео

03:30

Операція в Білорусі або зачистка "ПМР": несподіваний прогноз нового плану для ЗСУВідео

Реклама
03:00

Прихований "подарунок" від поліції: як відеореєстратор може призвести до штрафу

02:30

Ціни підуть угору: які товари можуть подорожчати в Україні через вартість нафти

01:43

4 знаки зодіаку, які в липні почнуть новий етап життя

01:30

Найромантичніші й найвірніші: 4 дати народження, які приносять щастя в коханні

00:13

Прірва: експерти порівняли ціни на малину в Україні та Сербії

00:11

Кабмін призначив нового голову Інституту національної пам'яті - хто ним став

00:01

Одного сина втратив: путініст Басков готується стати батьком

00:01

Палають багатоповерхівки: Росія вдарила по Одесі

27 червня, п'ятниця
23:14

У Європі введуть обов'язкові роботи для біженців: за відмову каратимуть

22:48

Кидок, що змусив заговорити світ: як український атлет став головною зіркою чемпіонатуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти