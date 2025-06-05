Трамп у захваті від атаки України по аеродромах РФ: ЗМІ "злили" секретну розмову

Ключові тези зі статті:
- Трамп був у захваті від "крутої" спецоперації "Павутина"
- Американський лідер побоюється, що удари по аеродромах РФ затянуть бойові дії
- Удари по літаках можуть підхтовхнути Путіна до дуже серйозних дій у відповідь
Президент США Дональд Трамп у захваті від спецоперації "Павутина". Американський лідер назвав атаку України на аеродроми РФ - "сильною" і "крутою". Про це повідомляє Axios, посилаючись на свої джерела.
У виданні йдеться, що Трамп був напрочуд мовчазний на публіці, коли справа стосувалася його особистих почуттів з приводу атаки України на аеродроми РФ. Однак у приватному порядку він захоплювався операцією.
"Досить сильно", - сказав Трамп одному зі співрозмовників. "Він думав, що це круто", - сказало друге джерело про реакцію Трампа.
Один із радників Трампа зазначив, що українська операція "Павутина" з міжнародної точки зору - "це як чихуахуа, що завдає реальної шкоди набагато більшому собаці".
Водночас Трамп стурбований тим, що спецоперація "Павутина" ще більше ускладнить його місію з припинення вогню в Україні та, ймовірно, підштовхне Путіна до дуже серйозних дій у відповідь, заявляють джерела Axios.
"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо деескалації. Тож якщо Путін збожеволіє у відповідь, так, у президента є побоювання", - сказав один зі співрозмовників Axios, який мав розмову з Трампом.
При цьому один із чиновників Білого дому додав, що атака безпілотників на аеродроми Путіна не стала несподіванкою для Трампа. Проте, американський лідер все ж стурбований тим, що ця спецоперація затягне бойові дії.
Спецоперація "Павутина" - новини за темою
Як писав Главред, 1 червня відбулися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Було атаковано військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево – там базується стратегічна авіація країни-агресорки Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.
Пізніше у Генштабі ЗСУ уточнили, що Росія втратила 41 військовий літак у межах масштабної спеціальної операції "Павутина", яку організувала Служба безпеки України. До цього числа входять як стратегічні бомбардувальники, так і інші типи бойових повітряних суден.
Тим часом спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що операція СБУ "Павутина" - потужна атака українських БПЛА на аеродроми стратегічної авіації Росії 1 червня - підвищила ризик ескалації конфлікту. США намагаються цьому запобігти.
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