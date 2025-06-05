Трамп у захваті від атаки України по аеродромах РФ: ЗМІ "злили" секретну розмову

Водночас Трамп стурбований тим, що спецоперація "Павутина" ще більше ускладнить його місію з припинення вогню в Україні.

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Президент США був вражений атакою України по аеродромах Путіна / Колаж: Главред, фото facebook/DonaldTrump, скріншот із відео

Ключові тези зі статті:

Трамп був у захваті від "крутої" спецоперації "Павутина"

Американський лідер побоюється, що удари по аеродромах РФ затянуть бойові дії

Удари по літаках можуть підхтовхнути Путіна до дуже серйозних дій у відповідь

Президент США Дональд Трамп у захваті від спецоперації "Павутина". Американський лідер назвав атаку України на аеродроми РФ - "сильною" і "крутою". Про це повідомляє Axios, посилаючись на свої джерела.

У виданні йдеться, що Трамп був напрочуд мовчазний на публіці, коли справа стосувалася його особистих почуттів з приводу атаки України на аеродроми РФ. Однак у приватному порядку він захоплювався операцією.

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"Досить сильно", - сказав Трамп одному зі співрозмовників. "Він думав, що це круто", - сказало друге джерело про реакцію Трампа.

Один із радників Трампа зазначив, що українська операція "Павутина" з міжнародної точки зору - "це як чихуахуа, що завдає реальної шкоди набагато більшому собаці".

Водночас Трамп стурбований тим, що спецоперація "Павутина" ще більше ускладнить його місію з припинення вогню в Україні та, ймовірно, підштовхне Путіна до дуже серйозних дій у відповідь, заявляють джерела Axios.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо деескалації. Тож якщо Путін збожеволіє у відповідь, так, у президента є побоювання", - сказав один зі співрозмовників Axios, який мав розмову з Трампом.

При цьому один із чиновників Білого дому додав, що атака безпілотників на аеродроми Путіна не стала несподіванкою для Трампа. Проте, американський лідер все ж стурбований тим, що ця спецоперація затягне бойові дії.

Спецоперація "Павутина" / Інфографіка: Главред

Спецоперація "Павутина" - новини за темою

Як писав Главред, 1 червня відбулися потужні вибухи на аеродромах у РФ, уражено понад 40 літаків. Було атаковано військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево – там базується стратегічна авіація країни-агресорки Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Пізніше у Генштабі ЗСУ уточнили, що Росія втратила 41 військовий літак у межах масштабної спеціальної операції "Павутина", яку організувала Служба безпеки України. До цього числа входять як стратегічні бомбардувальники, так і інші типи бойових повітряних суден.

Тим часом спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що операція СБУ "Павутина" - потужна атака українських БПЛА на аеродроми стратегічної авіації Росії 1 червня - підвищила ризик ескалації конфлікту. США намагаються цьому запобігти.

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Що таке Axios? Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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