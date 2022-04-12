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"Роздягайся або тебе застрелю": українка розповіла, як окупанти її по-звірячому зґвалтували

12 квітня 2022, 16:57

Жінка каже, що поки він її ґвалтував, увійшли ще четверо солдатів.

насильство
Насильство / pixabay

Російські окупанти влаштували справжні тортури і насильство над українцями. Так, в Київській області вони по-звірячому зґвалтували 50-річну жінку і вбили її чоловіка.

Як повідомляє BBC, 7 березня жінка була вдома зі своїм чоловіком, коли увірвався іноземний солдат.

"Під дулом зброї він відвів мене в будинок неподалік. Він наказав мені: "Роздягайся, а то я тебе застрелю". Він постійно погрожував мене вбити, якщо я не зроблю, як він сказав. Потім він почав мене ґвалтувати", - сказала вона.

Анна заявила, що нападник був молодий, худий чеченський боєць.

Жінка каже, що поки він її ґвалтував, увійшли ще четверо солдатів.

"Я думала, мені кінець. Але вони його повели. Більше я його не бачила", - сказала вона.

На думку жінки, її врятував інший підрозділ російських солдатів.

Повернувшись, вона знайшла свого чоловіка, який був поранений в живіт.

"Він намагався бігти за мною, щоб врятувати мене, але в нього потрапили кулі", - сказала вона.

Після цього чоловік з дружиною сховалося в будинку сусіда. Через бої вони не могли відвезти чоловіка до лікарні. Через два дні він помер від ран.

Жінка поховала чоловіка на задньому дворі їхнього будинку.

"Коли вони пішли (окупанти - ред), я знайшла наркотики і Віагру. Вони були під кайфом, і вони часто були п'яні. Більшість з них - вбивці, ґвалтівники і мародери. Тільки деякі нормальні", - сказала вона.

Сусіди кажуть, що окупант, який згвалтував Анну, вбив одну з місцевих мешканок.

Жінці було 40 років. Сусіди кажуть, що її вивели з дому і тримали в спальні сусіднього будинку, жителі якого були евакуйовані, коли почалася війна.

"Вони (російські солдати - ред) сказали мені, що її зґвалтували, що її горло або перерізане, або проколото ножем, і вона стекла кров'ю. Вони сказали, що було багато крові", – розповіла жінка.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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