"Це було боляче": Джонні Депп назвав себе піддослідним кроликом

62-річний актор прокоментував судовий процес проти екс-дружини.

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Джонні Депп назвав себе піддослідним кроликом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Багато колег і близьких людей відвернулися від Деппа

Люди з оточення актора побоялися його підтримати через рух MeToo

Голлівудський актор Джонні Депп заявив, що після розлучення з актрисою Ембер Герд став піддослідним кроликом для руху MeToo. Про це він розповів в інтерв'ю The Sunday Times.

62-річний актор прокоментував судовий процес проти екс-дружини. Депп зазначив, що багато колег і близьких людей відвернулися від нього, включно з агентом, який працював із ним протягом 30 років.

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"Це було боляче. Були люди, як мінімум троє, які вчинили зі мною підло", - пояснив артист.

На думку Деппа, багато людей з його оточення побоялися його підтримати через рух MeToo і страх "скасування" в індустрії.

"Я був до MeToo. Я був піддослідним кроликом MeToo", - зізнався він.

Депп і Герд зіграли весілля 2015 року і розлучилися через два роки. У 2022-му актор здобув перемогу в суді, звинувативши колишню дружину в наклепі через статтю, в якій вона заявила про домашнє насильство з боку Деппа. Отриману від актриси грошову компенсацію він пообіцяв передати благодійним фондам.

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