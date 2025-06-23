Навіщо спецпредставник Трампа їздив до Лукашенка: розкрито деталі

Роботу американської та білоруської команд Келлог назвав "прекрасною".

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Келлог мав зустріч із Лукашенком / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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Келлог провів зустріч з Лукашенком

У Мінську вони обговорювали війну в Україні

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог мав зустріч у Мінську із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Однією з тем, яку обговорювали Келлог та Лукашенко - війна в Україні. Про це повідомив сам Келлог в соцмережі X.

Він підтвердив, що візит американської делегації до Мінська містив зустрічі з Лукашенком і його оточенням. Роботу американської та білоруської команд спецпредставник назвав "прекрасною".

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Зокрема, його заступник Джон Коул провів обговорення щодо двосторонніх відносин між США і Білоруссю. У ході діалогу вдалося домовитися про звільнення 14 політв’язнів із шести країн, зокрема з Японії та Польщі.

Келлог додав, що обговорив з білоруською стороною також війну між Росією та Україною.

"Я підняв питання російсько-української війни та пояснив, що президент Трамп активно працює над зупиненням бойових дій і прагне припинити кровопролиття. Його мета — досягти миру через силу", — написав спецпредставник американського лідера.

Спецпедставники Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Заяви Келлога про Україну - новини за темою

Раніше Келлог заявив, що проєкт нових санкцій проти Росії вже підготовлено. Конгрес США і Білий дім готові до затвердження документа.

Нещодавно Келлог повідомив, у США існує хороший мирний план, який складається з 22 пунктів. Проте він не подобається ні Україні, ні Росії. При цьому він все ж переконаний, що війна в Україні неминуче завершиться мирними перемовинами.

Як писав Главред, серед 22 пропозицій щодо завершення війни - 30-денне припинення вогню та відмова США від підтримки вступу України до НАТО. У документі враховано й вимоги Росії.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. У 2025 році його призначили спеціальним представником президента США з питань України.

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