Україна готова купити у США засоби ППО - Єрмак

Єрмак вважає, що Трамп втрачає терпіння щодо російського диктатора Путіна.

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Україна готова купити пакет зброї у США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Главред

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Україна готова купити пакет зброї

Зеленський, як і раніше, відкритий для саміту між трьома лідерами

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна зацікавлена в купівлі пакета американської зброї. За його словами, пріоритетом є комплекси протиповітряної оборони (ППО) і ракети до них. Про це він повідомив в інтерв'ю The Times.

"Україна готова купити пакет зброї, насамперед засоби протиповітряної оборони, у США. У нас є дуже конкретні пропозиції. І якщо цю угоду зі США буде схвалено, то, звісно, ми зможемо сподіватися, що ця частина зброї буде закуплена коштом наших європейських партнерів, а також коштом заморожених російських активів, тому що це справедливо. Росія повинна заплатити за війну, яку вона почала на європейському континенті", - сказав Єрмак. відео дня

У виданні звернули увагу на те, що слова Єрмака пролунали на тлі того, що лідери країн НАТО збираються цього тижня в Гаазі на конференцію, на порядку денному якої стоятиме питання про витрати на оборону, і на яку президент України Володимир Зеленський збирається приїхати. Журналісти вважають, що така угода могла б підтримати американські робочі місця, що сподобалося б президенту США Дональду Трампу.

Єрмак вважає, що очільник Вашингтона втрачає терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна. Він запевнив, що Зеленський, як і раніше, відкритий для саміту між трьома лідерами, щоб відновити переговори про мир.

"Американці та президент Трамп щодня, щотижня дедалі більше й більше бачать, як Україна віддана справі миру, наскільки конструктивною є Україна, і наскільки маніпулятивною, брехливою та неконструктивною є Росія", - додав глава ОП.

Дональд Трамп і війна в Україні - новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив жорстку відповідь на заяву Трампа про війну. Зеленський критикує непослідовність заяв Трампа щодо тиску на Путіна і підкреслює серйозність ситуації в Україні.

Крім того, США фактично підтвердили намір згорнути підтримку України - про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі, коментуючи плани адміністрації Трампа щодо скорочення військової допомоги Києву.

Нагадаємо, Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ. Трамп зазначив, що сенатори в питанні санкцій проти Росії залишають остаточне рішення за ним.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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