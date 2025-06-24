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Україна і Британія домовилися разом виробляти безпілотники

Віталій Кірсанов
24 червня 2025, 01:18
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Сторони обговорили впровадження нових санкцій проти Росії.
Зеленський і Стармер уклали угоду про спільне військове виробництво
Зеленський і Стармер уклали угоду про спільне військове виробництво / колаж: Главред, фото: V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Зеленський і Стармер обговорили розвиток оборонного співробітництва
  • Британія отримає доступ до українських технологічних розробок

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.

Сторони обговорили впровадження нових санкцій проти Росії. Зеленський наполягає на посиленні тиску на енергетичний і банківський сектори, тіньовий флот, постачальників компонентів подвійного призначення, а також на всіх, хто задіяний у виробництві "Ліщини". Крім того, лідери обговорили розвиток оборонного співробітництва.

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"Взаємодія в цій сфері дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів і дронів дальнього радіусу дії. І є хороший результат сьогоднішньої зустрічі - додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно зміцнить обидві країни. Окрема увага - посиленню нашої ППО. Теж є домовленості. Дякую!", - ідеться в повідомленні.

Як передає The Independent, під час візиту Зеленський і Стармер зустрілися з українськими військовими, які проходять навчання в межах операції "Інтерфлекс". Перед ними лідери оголосили про нове військове партнерство.

"Я дуже пишаюся тим, що сьогодні вдень ми можемо оголосити про угоду про спільне військове виробництво, перше у своєму роді для України та Великої Британії, яке стане величезним кроком уперед у тому вкладі, який ми можемо продовжувати робити, і справді символізує не тільки нашу спільну роботу в цьому конфлікті, а й 100-річну угоду, яку ми уклали", - сказав британський прем'єр.

Угода забезпечить Великій Британії доступ до українських технологічних розробок, що дасть змогу британським оборонним компаніям масштабувати виробництво військової техніки, а Україні - отримати більше безпілотників для застосування на фронті. Перші угоди між оборонними компаніями можуть укласти вже найближчими тижнями.

Чим можна збивати "Шахеди"

Як раніше повідомляв Главред, лазерна зброя хоч і вважається перспективною, але вона навряд чи зможе кардинально змінити ситуацію з масованими ударами дронів по Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Українська легкомоторна авіація могла б стати чудовим засобом для боротьби з "Шахедами". Легкі ракети можуть знищувати ціль на відстані 3-5 км. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів типу Shahed-136 та їхніх імітаторів. За добу російські окупанти можуть максимально запустити по Україні до 500 безпілотників. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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