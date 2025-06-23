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Син залишився сиротою: у Києві внаслідок російського удару загинуло подружжя

Маріна Фурман
23 червня 2025, 15:26
388
Внаслідок російського удару по Києву загинуло 7 людей, понад 30 отримали поранення.
удар по Киеву 23 июня
Що відомо про загиблих від російської атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Основне:

  • Росіяни завдали масованого удару по Києву
  • Внаслідок ворожого удару загинуло подружжя
  • У чоловіка та дружини залишився син

У ніч на 23 червня, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Під прицілом ворога був Київ. Внаслідок російської атаки по столиці загинуло подружжя. У них лишився син, який на момент обстрілу перебував у бабусі. Про це повідомляє УП. Життя з посиланням на школу №97 імені Олени Теліги, де хлопець нещодавно закінчив 9 клас.

Керівниця батьківського комітету класу Наталія Ситник розповіла, що син загиблих не зміг додзвонитися до батьків після нічної атаки.

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"У нас є група, де є я і діти. Коли стався вибух, я дітям написала, чи все ок. Всі відписались. А потім мені Кирило написав особисто: "Тьотя Наташа, я не можу додзвонитись до мами і тата. Я почала телефонувати. Куди я тільки не дзвонила… Він мені сказав, де вони проживали, я надіслала цю інформацію поліції, щоб їх шукали. Потім, на жаль, дізналися, що вони загинули", – розповіла жінка.

Крім батьків, внаслідок російського удару по Києву, загинув також дідусь хлопчика. У дитини залишилися бабуся, тітка та дядько.

Жінка додала, що батьків хлопця вона знала особисто, адже нещодавно у школі був випускний, де діти закінчили 9 клас.

"Це такі люди… Знаєте, коли кажуть, що люди кохають одне одного, то вони помирають в один день? Оце й про них", – розповіла Наталія.

За її словами, хлопець добре навчається у школі. Щоб допомогти йому, батьківський комітет ініціював збір коштів. Батьки однокласників також почали шукати психолога, який працюватиме з Кирилом. Вдалося знайти спеціаліста, який буде працювати з хлопчиком безкоштовно.

"У дитини немає житла. Йому зараз жити у селі? Дитина звикла бути тут – де його друзі та його школа. Речей у нього не залишилось. Бабуся на 3 тисячі гривень пенсії цього всього не витягне", – зазначила Наталія.

Син залишився сиротою: у Києві внаслідок російського удару загинуло подружжя
Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Києву 23 червня - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 23 червня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу в столиці загинуло щонайменше сім людей, ще понад 30 дістали поранення.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що країна-агресор Росія у ніч на 23 червня (із 20.00 22 червня) вдарила по території України із застосуванням 368 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалось знешкодити 354 повітряні цілі, основний удар був спрямований на Київ.

Згодом начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що для відбиття масованої повітряної атаки на столицю були залучені сили протиповітряної оборони, зокрема винищувачі, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні групи, а також дронове ППО.

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