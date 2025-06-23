Наталія Могилевська розкрила незвичайну професію 13-річної доньки

У дочки Могилевської відкрився неабиякий талант.

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Наталія Могилевська діти - співачка розповіла про захоплення старшої дочки / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Наталія Могилевська розповіла, чим її діти займатимуться влітку

Мішель вибрала для себе незвичайне заняття

Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська опікується різнобічним розвитком своїх двох доньок. Навіть влітку для 4-річної Софії та 13-річної Мішель знаходяться цікаві заняття відповідно до їхніх талантів.

І якщо молодша дівчинка готується до майбутнього навчання в школі, старша освоює ази першої серйозної професії. Про це у своєму блозі в Instagram розповіла сама Могилевська.

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Наталя зазначила, що у Мішель є талант і інтерес до зачісок. Тому мама вирішила допомогти підлітку втілити його в життя. "Моя Соня все літо вивчатиме англійську. Мішелька вчитиметься на грумера. Дуже хоче спробувати. Загалом вона любить займатися зачісками й щось на кшталт цього. Канікули – прекрасний час для вивчення чогось нового", - каже Наталія Могилевська.

Наталія Могилевська діти - співачка розповіла про захоплення старшої доньки / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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