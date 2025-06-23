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Дрони, "будиночки" і хабар росіянам: Малюк розкрив нові деталі операції "Павутина"

Руслана Заклінська
23 червня 2025, 16:56
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Виробники дронів, "будиночків" і перевізники не знали про повний задум операції — кожен відповідав за свій напрямок, розповів Малюк.
Дрони, 'будиночки' і хабар росіянам: Малюк розкрив нові деталі операції 'Павутина'
Глава СБУ розповів про деталі унікальної операції з 117 дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ, t.me/SBUkr

Ключові тези Малюка:

  • На реалізацію "Павутини" витратили понад півтора року
  • Дрони мали унікальну конструкцію
  • Для проходження митниці РФ довелося корумпувати російських митників

У спецоперації "Павутина" було задіяно 117 дронів. Бойова частина безпілотників складалася з двох частин по 800 грамів кожна, що в сумі давало 1,6 кг спеціального кумулятивного фугасного заряду. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк на зустрічі з журналістами, передає ТСН.

За його словами, російська пропаганда спершу намагалася заперечити успіх операції, називаючи її "штучно створеною картинкою", проте результати були очевидними для всього світу. Одним із найважливіших аспектів стала логістика — доставка засобів ураження до глибокого тилу ворога.

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"Час, який ми витратили для реалізації "Павутини": один рік, шість місяців і дев’ять днів", - повдомив Малюк.

Підготовка до спецоперації почалася у листопаді 2023 року після масованих обстрілів мирних міст України. Її головна мета — знищення ракетоносіїв ворога. Про всі етапи та труднощі знав президент України Володимир Зеленський.

Унікальні дрони

Дрони, які використовувалися в операції, на перший погляд виглядали звичайними, але насправді були унікальними засобами ураження з кількома видами зв’язку. Їхня бойова частина складалася з двох сегментів по 800 грамів кожен, що у сумі давало 1,6 кг спеціального кумулятивного фугасного заряду. Так снаряд міг пропалити корпус літака і вибухати всередині, завдаючи максимального ураження.

"Били в баки, я визначав це як пріоритет. Били у бік літака, де знаходилася ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає в запасі у ворога. Це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас. Були використані окремі елементи для зв'язку, які є підсанкціонними групами товарів на території Росії", - розповів Малюк.

Секретність і розподіл ролей

Вся операція супроводжувалася дуже високим рівнем секретності. Люди, які виготовляли дрони, "будиночки" або займалися їх транспортуванням, не знали повного задуму "Павутини". Кожен відповідав лише за свій надважливий напрямок.

"Люди, які робили дрони, не знали, що це під "Павутину". Люди, які робили будиночки, не знали, що це під літаки. Люди, які перевозили, також не були посвячені в деталі… Кожен відповідав за свійнадважливий, окремий напрямок роботи", - розповів глава СБУ.

До операції були залучені найкращі оператори дронів спецпідрозділу ЦСО "А" СБУ. Вони працювали без телефонів, використовуючи макети місцевості з позначенням цілей і маршрутів.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Автономні "будиночки"

Ключовим технічним елементом стали автономні "будиночки" — спеціальні конструкції, розроблені для роботи навіть у суворих зимових умовах (до -50 градусів). Вони обладнані сонячними панелями та батареями EcoFlow для постійного підживлення дронів, що гарантувало їх максимальний заряд перед стартом.

Ввезення цих "будиночків" до Росії теж було складним через підсанкційні компоненти. Тому, як зазначив Малюк, довелося корумпувати російських митників, щоб пройти митний контроль.

"Розумієте, це вершина айсберга логістичних, дронових, агентурних наших унікальних підходів. Дистанційної роботи, штучного інтелекту. І саме в операції "Павутина" все було зведено в єдине ціле", - наголосив глава СБУ.

Операція СБУ "Павутина" - головне

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну історичну операцію "Павутина", яка стала безпрецедентним ударом по стратегічній авіації Росії. Підготовка до спецоперації тривала понад півтора року.

У рамках цієї комплексної атаки безпілотники СБУ вразили чотири російські військові аеродроми, де базуються стратегічні бомбардувальники та інші літаки, що використовуються для ракетних ударів по Україні.

За попередніми даними, під час операції було знищено або пошкоджено 41 літак різних типів.

Як повідомляв Главред, після успішної операції СБУ російське військове командування почало посилено будувати спеціальні укриття для літаків на щонайменше 14 авіабазах — як на окупованих територіях України, так і в Росії. Серед баз — Кіровське, Севастополь, Бельбек, Єйськ, Міллерово, Енгельс та інші.

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Хто такий Василь Малюк

Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

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війна Росії та України Василь Малюк атака дронів Операція "Павутина"
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