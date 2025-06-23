Не тільки Угорщина: європейські країни заблокували новий пакет санкцій проти РФ

Дві країни не хочуть відмовлятися від російських нафти і газу.

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Дві країни заблокували введення нового пакета санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що відомо:

ЄС хоче запровадити 18-й пакет санкцій проти РФ

У пакет санкцій хочуть включити зниження регульованої ціни на російську нафту

Угорщина і Словаччина заблокували новий пакет санкцій

Євросоюз планував запровадити новий пакет санкцій проти Росії. Однак дві країни виступили проти і заблокували процес. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на брифінгу, повідомляє Reuters.

18-й пакет санкцій не підтримали Угорщина і Словаччина. Сіярто заявив, що таке рішення було ухвалено, тому що Угорщина і Словаччина хочуть і далі купувати дешевий російський газ і нафту.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо ЄС не запропонує шлях вирішення ситуації, в якій Словаччина опиниться після поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тисне на ЄС з вимогою зняти з порядку денного питання про заборону на російські енергоносії через очікуване зростання цін на них після ударів по Ірану.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ

10 червня Єврокомісія запропонувала ввести новий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає зниження регульованої ціни на російську нафту. Пропонується встановити ціну на рівні 45 доларів за барель, замість 60 доларів за барель.

Також плануються додаткові обмеження щодо російських банків і військово-промислового комплексу.

Санкції проти Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, Путіну рекомендують готуватися до жорстких санкцій - був чіткий сигнал з Берліна. Світові лідери будуть тиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів.

Також раніше повідомлялося, що на Мерца "накинулися" за невиконання обіцянок щодо санкцій. Президент Литви наголосив, що Москва становить загрозу для всієї Європи.

Крім того, Європа зараз дозріває до того, щоб вплинути на Словаччину та Угорщину і змусити їх підтримати санкції проти країни-агресора Росії.

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