Чому росіяни хотіли вбити Стерненка: голова СБУ розкрив нові подробиці замаху

Малюк також розповів, чому росіяни саме на початку травня хотіли вбити відомого волонтера.

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Малюк розповів нові подробиці замаху на Стерненка / Колаж: Главред, фото УНІАН, facebook/sternenko

Коротко:

На початку травня росіяни скоїли замах на Стерненка

СБУ заздалегідь отримала інформацію про підготовку замаху

Відомий активіст та блогер Сергій Стерненко – лідер серед волонтерів, які передають дрони українським захисникам, саме тому спецслужби Росії хотіли його вбити. Такою думкою поділився глава СБУ Василь Малюк на зустрічі з журналістами, передає Ми-Україна.

За словами Малюка, станом на сьогодні Стерненко передав на фронт майже 200 000 FPV-дронів для понад 600 українських підрозділів.

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Він також згадав події початку травня 2014 року в Одесі та відповів, чому саме у цей день росіяни намагалися скоїти замах на Стерненка.

"Друге травня - той день, коли його хотіли ліквідувати. Це певний символічний день для ворога і, разом з тим, для нас. Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі в 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію. Тому в цей день вони йому і хотіли помститись", - розповів Малюк.

Він додав, що СБУ заздалегідь отримала інформацію про підготовку замаху на Стерненка. Напередодні волонтера запросили до СБУ, де "проговорили елементи його фізичної безпеки, надали фахову охорону".

Малюк детально описав події ранку, коли стався замах на відомого волонтера.

"Сергій виходить вранці з під’їзду, першим іде його помічник – цивільний, другим іде Сергій, третім іде співробітник ЦСО А. І поряд з під’їздом в спину Сергію відкриває стрільбу з двох рук жіночка, яка, на перший погляд, не викликає жодних підозр", - сказав голова СБУ.

Малюк наголосив, що професійність працівників Служби безпеки врятувала життя Стерненку. За його словами, третім з під'їзду виходив співробітник СБУ, який зменшив дистанцію, вибив пістолет з рук жінки та знерухомив нападницю. Символічно, що саме в цей момент співробітнику зателефонував очільник контррозвідувального відділу та повідомив, що вони встановили особу підозрюваної — жінка орендувала квартиру поруч і готувала замах. Працівник СБУ же відповів: "Та я вже "сиджу" на ній. Порядок".

"Про що я хочу сказати: саме системна робота Служби дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка. Ворог був поряд, ми розуміли, що ФСБ на пів години нас випереджувала, але ми це перекрили за рахунок підняття рівня фізичної безпеки проти кінетичного удару", - резюмував Малюк.

Замах на Стерненка - що відомо

Як писав Главред, на початку травня в Києві на активіста та волонтера Сергія Стерненка скоєно замах - його поранили з вогнепальної зброї. Напад скоїла жінка, яку оперативно затримала СБУ.

Пізніше зʼясувалося, що жінка, яка готувала замах на Стерненка - 45-річна уродженка Одеської області, проживала у столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкий заробіток" в інтернеті.

Відомо, що у травні 2025 року був вже четвертий замах на життя Стерненка. Інші три відбулись у 2018 році.

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Хто такий Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

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