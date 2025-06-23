Росіяни хотіли вбити Зеленського в аеропорту Польщі - Малюк назвав 2 сценарії

Голова СБУ Василь Малюк розкрив подробиці двох спроб замаху російських спецслужб на президента Зеленського - у польському Жешуві та в центрі Києва.

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Малюк вперше розкрив деталі двох замахів на Зеленського / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Малюк:

Росіяни намагались вбити Зеленського в Жешуві

Для чого спецслужби РФ "активізували" польського військового пенсіонера

Розглядалось 2 сценарії замаху

Російські спецслужби неодноразово намагалися ліквідувати президента України Володимира Зеленського через власну агентуру. Один з таких випадків стався у польському Жешуві. Про це під час спілкування з журналістами розповів голова СБУ Василь Малюк, передає "Телеграф".

За його словами, завдяки злагодженим діям польського Агентства внутрішньої безпеки (АВБ) вдалося запобігти замаху.

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"Військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож, його — цю "консерву" — активізували", — зазначив Малюк.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що для замаху на президента Зеленського зловмисник розглядав два варіанти атаки: за допомогою FPV-дрона або снайперської зброї. Однак реалізувати задум не вдалося. Плани було зірвано, а агента затримали спільно з польськими спецслужбами.

За словами Малюка, це була не єдина спроба. Ще один замах готував полковник Управління державної охорони, атаку планували здійснити прямо на території Офісу президента.

Голова СБУ підкреслив, що ця операція була дуже складною і тривала майже два роки, з початку повномасштабної війни. Завдяки глибокому агентурному і технічному проникненню вдалося вивести на чисту воду всю ворожу групу.

"Окрім замаху на президента, вони збирали інформацію, передавали її, в тому числі готували замах на мого колегу Кирила Олексійовича Буданова і на мене особисто", — додав він.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Замахи на Зеленського - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з початку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році президент Володимир Зеленський неодноразово ставав мішенню для замахів. У розмові з The Guardian він підтвердив, що такі спроби були ще на початку вторгнення.

Одна з нещодавніх загроз виникла в Польщі, де затримали чоловіка, що співпрацював із російською воєнною розвідкою з метою вбивства українського президента. Він планував передати дані про охорону аеропорту Жешув-Ясьонка. Замах на вбивство Зеленського мав відбутися тоді, коли він перебуватиме на території Польщі.

Загалом, за інформацією видання Independent, від початку вторгнення на Зеленського скоїли понад 12 замахів, деяким із яких вдалося запобігти завдяки допомозі американського ЦРУ.

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Хто такий Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

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