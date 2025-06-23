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Подешевшають на 15%: в Україні скоро впаде ціна на популярні продукти

Альона Вороніна
23 червня 2025, 16:28
287
На формування ціни на ці види продуктів вплине кілька факторів.
деньги, продукты, магазин
В Україні скоро впаде ціна на популярні продукти/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні скоро впаде ціна на низку овочі
  • Проте кілька видів овочів при цьому подорожчають

У липні 2025 року очікується зниження ціни на овочі. Їхня вартість може впасти на 10-15%.

Про це розповіла головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", д.е.н. Інна Сало у коментарі Главреду.

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Вона зазначила, що на формування цін на плодоовочеві істотно впливають обсяги постачання, вартість зберігання і транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.

"Впродовж липня 2025 року очікується здешевшання овочів – до 10% проти червневих цін. Через розширення обсягів постачання та стабільний споживчий попит дещо здешевшали окремі види салатних овочів", – розповіла вона.

Водночас Інна Сало зазначила, що, згідно з прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, впродовж липня 2025 року ціни на салатні овочі можуть знизитися порівно з нинішніми до 15%.

У той же час подорожчали: перець болгарський жовтий – до 209,25 грн/кг (+16,5 %), помідори червоні – до 99,30 грн/кг (+16,1%), помідори сливки – до 110,40 грн/кг (+5,7%). Підвищення цін спричинило ймовірне подовження терміну отримання товарної пропозиції від нового урожаю овочів відкритого ґрунту через несприятливі погодні умови.

"З розширенням пропозиції овочів відкритого ґрунту найбільш помітно можуть знизитися ціни на капусту білокачанну, цибулю ріпчасту, картоплю та буряк, що, звісно, залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики", – сказала експертка.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше Главред розповів про те, які продукти в Україні тепер вигідніше купувати. За тиждень ціни на деякі продукти різко змінились.

Також раніше повідомлялося, що ціни злетять уже в липні – стало відомо, які види м'яса "вдарять" по гаманцю українців. У липні 2025 року можливе зростання роздрібних цін на основні види м'яса.

Нагадаємо, ціна на базовий продукт стрімко летить уверх – до чого готуватися українцям. Очікується, що в липні 2025 року ціни на продукт не перестануть дивувати.

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Хто така Інна Сало?

Інна Сало - головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції у цій сфері.

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