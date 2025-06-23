В Україні різко змінюється погода: де литимуть грозові дощі

Погода в Одесі буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до 31 градуса тепла.

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Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 24 червня

Де температура повітря підвищиться до +32 градусів

У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 24 червня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

24-26 червня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південних, центральних, Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

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Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 24 червня буде нестійка погода. У багатьох областях будуть дощі з грозами. Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень +20+22 градуси. У південних областях температура повітря підвищиться до 27-32 градуси.

"Нестійка погода може впливати на артеріальний тиск, провокувати головний біль, на сонливість у нас й так є причини. Тому зараз особливо уважно до себе, до свого самопочуття, зверніть увагу на профілактику здоровʼя, полікуйте зуби, бо восени чи взимку не хочеться часто кудись їздити", - йдеться у повідомленні.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 24 червня

В Україні 24 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у більшості центральних та північних областях. Вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 10-15°, на заході, південному заході країни до 18°; вдень 23-28°, у південній частині до 32°, у північній частині 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 24 червня в Україні буде достатньо тепла погода. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+31 градуса. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: meteoprog

Погода 24 червня у Києві

У Києві 24 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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