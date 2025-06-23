Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україні різко змінюється погода: де литимуть грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2025, 19:31
23
Погода в Одесі буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до 31 градуса тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 24 червня
  • Де температура повітря підвищиться до +32 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 24 червня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

24-26 червня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південних, центральних, Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

відео дня
погода 24 июня
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 24 червня буде нестійка погода. У багатьох областях будуть дощі з грозами. Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень +20+22 градуси. У південних областях температура повітря підвищиться до 27-32 градуси.

"Нестійка погода може впливати на артеріальний тиск, провокувати головний біль, на сонливість у нас й так є причини. Тому зараз особливо уважно до себе, до свого самопочуття, зверніть увагу на профілактику здоровʼя, полікуйте зуби, бо восени чи взимку не хочеться часто кудись їздити", - йдеться у повідомленні.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 24 червня

В Україні 24 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у більшості центральних та північних областях. Вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 10-15°, на заході, південному заході країни до 18°; вдень 23-28°, у південній частині до 32°, у північній частині 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 24 червня в Україні буде достатньо тепла погода. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+31 градуса. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+20 градусів.

погода 24 июня
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: meteoprog

Погода 24 червня у Києві

У Києві 24 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 24 июня
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

Вас також зацікавить:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні різко змінюється погода: де литимуть грозові дощі

В Україні різко змінюється погода: де литимуть грозові дощі

19:31Синоптик
Україна отримає допомогу у сфері безпеки на понад €35 млрд - Рютте

Україна отримає допомогу у сфері безпеки на понад €35 млрд - Рютте

19:21Україна
Єрмака хотіли підірвати: Малюк розповів про план РФ щодо вбивства брата глави ОПУ

Єрмака хотіли підірвати: Малюк розповів про план РФ щодо вбивства брата глави ОПУ

18:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 23 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Магнітна буря влупила з новою силою: Україна під атакою "жовтого" шторму

Магнітна буря влупила з новою силою: Україна під атакою "жовтого" шторму

Гороскоп Таро на завтра 24 червня: Близнюкам - особлива зустріч, Дівам - перелом у коханні

Гороскоп Таро на завтра 24 червня: Близнюкам - особлива зустріч, Дівам - перелом у коханні

Будуть купатися в грошах: 4 знаки зодіаку забудуть про фінансові проблеми

Будуть купатися в грошах: 4 знаки зодіаку забудуть про фінансові проблеми

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 червня (оновлюється)

Останні новини

19:31

В Україні різко змінюється погода: де литимуть грозові дощі

19:21

Україна отримає допомогу у сфері безпеки на понад €35 млрд - Рютте

19:14

Експерт закликала не викидати бурʼян з городу в червні: у чому причина

19:10

Чи можна вінчатися без реєстрації в РАЦСі: священник роз'яснив форс-мажориВідео

19:10

Чому РФ почала часто атакувати Київ дронами?Погляд

Росія "кине" Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України – ГончарРосія «кине» Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України – Гончар
18:59

"Ліг просто посеред вулиці": популярний український співак опинився в епіцентрі вибухів

18:45

Чому 24 червня не можна купатися у відкритих водоймах: яке церковне свято

18:42

Фатальний Молодик 25 червня: яким знакам зодіаку дуже пощастить

18:35

Рушники стануть як нові: про "золоте правило" прання знають лише одиниці

Реклама
18:29

За яких умов Україна може провести успішний контрнаступ: розкрито сценарій

18:11

Єрмака хотіли підірвати: Малюк розповів про план РФ щодо вбивства брата глави ОПУ

17:32

Злив прочиститься за лічені хвилини: досвідчений сантехнік розкрив хитрий трюк

17:07

Малюк перетворив ЦСО "А" на один із найефективніших підрозділів, - експерт

17:01

Долар стрімко злітає вгору, а євро раптово пішло у піке: новий курс валют

17:00

Їй було лише 11 років: з-під завалів у Києві рятувальни дістали тіло дівчинкиФото

16:56

Дрони, "будиночки" і хабар росіянам: Малюк розкрив нові деталі операції "Павутина"

16:54

Ліцей зруйнований, під завалами люди: нові деталі ракетного удару по ОдещиніФотоВідео

16:40

Мухи не підлетять на гарматний постріл: як швидко і назавжди відлякати комахВідео

16:28

Подешевшають на 15%: в Україні скоро впаде ціна на популярні продукти

16:26

Люди кажуть гріх: священник відповів, чи можна у неділю купати дитину

Реклама
16:20

Чому росіяни хотіли вбити Стерненка: голова СБУ розкрив нові подробиці замаху

16:06

Прокляття Nemo: переможець Євробачення-2025 розтрощив кубок

15:56

Росіяни хотіли вбити Зеленського в аеропорту Польщі - Малюк назвав 2 сценарії

15:45

Проєкт "Мед мінних полів" отримав перше в історії України золото Каннських Левів новини компанії

15:43

Б’ють, коли всі повернулися з укриттів: в МВС описали нову небезпечну тактику ударів РФФотоВідео

15:38

Готували новий замах на Гордона: СБУ розкрили агентурно-бойову групу РФ

15:34

Про оцет можна забути: простий копійчаний засіб моментально видаляє жирВідео

15:29

Під завалами шукають викладачів: РФ атакувала навчальний заклад ОдещиниФото

15:26

Син залишився сиротою: у Києві внаслідок російського удару загинуло подружжя

15:23

"Доброчесність" претендентів від НАБУ на директора БЕБ вразила міжнародних експертів: комісія з відбору чомусь згорнула обговорення, – ЗМІ

15:20

Трамп розлючений на РФ через удари по Україні, але хоче "стриманості" від обох

15:18

Ціна на базовий продукт стрімко летить уверх: до чого готуватися українцям

15:00

У ЗСУ серйозні проблеми з дронами: військовий заговорив про "диверсії" Китаю

14:56

Неприємний сюрприз для українських водіїв: ціни на бензин злетять миттєво

14:44

Літеру N знайдуть лише "експерти по головоломках": на загадку дається всього 5 секунд

14:40

"Основна причина руйнувань": Ігнат розкрив нові деталі масованої атаки по Києву

14:24

Ціни злетять уже в липні - які види м'яса "вдарять" по гаманцю українців

14:12

Стародавній спис із золотом: неймовірна знахідка приголомшила бувалих археологівВідео

13:54

Визнало навіть коло Путіна: війна затягує економіку РФ в неминучу прірву

13:46

Що робити, якщо у барабані пральної машини утворилося багато піни - лайфхак

Реклама
13:45

"Є висока ймовірність": економіст розповів, як зміниться курс валют у липні

13:33

Зовсім не стандарт якості: що насправді означав ГОСТ в СРСРВідео

13:21

Ракета "прошила" багатоповерхівку аж до підвалу: нові подробиці атаки РФ на КиївФотоВідео

13:08

Урожай помідорів буде величезним: яким простим засобом варто їх підживити

12:49

Гороскоп на липень 2025: Ракам настав час попрощатися, Рибам - прекрасний місяць

12:45

Дивні предмети та символіка: що знаходять із тілами військових після репатріації

12:38

Палкий поцілунок від нареченого: у Мережі з'явилося пристрасне фото з Огнєвіч

12:32

"Кількість буде зростати": в МВС розкрили, скільки загиблих росіян РФ передала Україні

12:30

Чому ніколи не варто виливати воду з-під макаронів: лайфхак від шефа

12:30

Удар по полігону: у ЗСУ пояснили причини і назвали винних у трагедії

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти