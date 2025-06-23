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Їй було лише 11 років: з-під завалів у Києві рятувальни дістали тіло дівчинки

Маріна Фурман
23 червня 2025, 17:00
207
Раніше з-під завалів витягли й тіло матері загиблої дівчинки.
удар по Киеву
Кількість загиблих унаслідок нічної атаки РФ по Києву зросла / Колаж: Главред, фото: Київська прокуратура, ДСНС

Основне:

  • Ворог у ніч на 23 травня атакував Київ ракетами та дронами
  • Під приціл ворога потрапив під'їзд багатоповерхівки
  • Внаслідок російського удару загинули люди

У ніч на 23 червня російські загарбники прицільно обстріляли цивільну інфраструктуру Києва. Внаслідок удару кількість загиблих зросла до 9. Рятувальники деблокували з-під завалів пошкодженого через ворожу повітряну атаку будинку у Шевченківському районі тіло 11-річної дівчинки. Про це повідомили у Київський міській прокуратурі.

"Кількість загиблих у Києві в Шевченківському районі зросла до 9 осіб. Останніми з під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку", - йдеться в повідомленні.

відео дня

У прокуратурі додали, що рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди.

Начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграмі підтвердив те, що девʼятою жертвою російського удару виявилася дитина 11 років, дівчинка. Раніше з-під завалів витягли й тіло матері.

  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025
    Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025 Фото: ДСНС

Удар по Києву 23 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Шевченківському районі столиці зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки.

Згодом мешканець частково зруйнованого будинку в Києві, де завалився майже весь під’їзд, Валерій розповів, як йому вдалося вижити. Виявилося, що бетонна плита притиснула ноги чоловіку. Йому вдалося самостійно вивільнитися і спуститися з 5 поверху по громовідводу під звуки авто, які горіли і вибухали.

Крім цього, глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко попередив, що російські окупанти застосовують нову небезпечну тактику ударів по Україні. Загарбники проводять комбіновані атаки, під час яких спершу звечора запускають дрони, а потім – ракети.

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За що відповідає прокуратура?

Прокуратура виконує функцію нагляду за дотриманням прав і свобод людини, громадянина, а також за виконанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

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