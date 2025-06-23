Росіяни готують новий удар по Україні: названо три можливі дати до кінця червня

Основне:
- До кінця червня можливий ще один удар РФ по Україні
- Ворог раз у пʼять днів масовано атакує українські міста
Російські окупанти планують і надалі обстрілювати українські міста. Зокрема, новий масований удар може відбутися до кінця поточного місяця. Таким прогнозом поділився експерт з авіації Валерій Романенко у коментарі РБК-Україна.
За його словами, удари Російської Федерації по території України є циклічними.
"Це не те що передбачувано, це очікувано. Я веду статистику більш-менш і був певний, що черговий масований обстріл буде здійснений якраз в неділю, або суботи на неділю, або з неділі на понеділок", - заявив Романенко.
Він додав, що російські удари по Україні досить легко розрахувати.
"Відомо, що раз у п'ять днів вони (росіяни) виконують масований наліт. Можу навести статистику, щоб не бути голослівним. Дивіться були масовані нальоти 1, 6, 9, 18 і сьогодні. Якраз сьогоднішній наліт був найменш численний", - підкреслив експерт.
Таким чином, за прогнозом Романенка, російські загарбники в цьому місяці зможуть виконати максимально ще один масовий наліт.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 23 червня окупанти здійснили масштабну атаку на Київ. У Шевченківському районі одна з російських ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару було повністю зруйновано один із під'їздів.
Пізніше зʼясувалося, що внаслідок ворожої атаки по столиці загинуло подружжя. У них лишився син, який на момент обстрілу перебував у бабусі. Хлопець залишився сиротою.
Також росіяни в Києві вбили 11-річну дівчинку. З-під завалів дістали щей її маму.
Читайте також:
- Ракета "прошила" багатоповерхівку аж до підвалу: нові подробиці атаки РФ на Київ
- "Основна причина руйнувань": Ігнат розкрив нові деталі масованої атаки по Києву
- Їй було лише 11 років: з-під завалів у Києві рятувальни дістали тіло дівчинки
Хто такий Валерій Романенко
Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред