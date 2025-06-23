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Росіяни готують новий удар по Україні: названо три можливі дати до кінця червня

Маріна Фурман
23 червня 2025, 21:54
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Експерт спрогнозував, коли ворог може знову масовано атакувати Україну.
ПВО, ракета
Росіни знову можуть атакувати Україну найближчими днями / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Основне:

  • До кінця червня можливий ще один удар РФ по Україні
  • Ворог раз у пʼять днів масовано атакує українські міста

Російські окупанти планують і надалі обстрілювати українські міста. Зокрема, новий масований удар може відбутися до кінця поточного місяця. Таким прогнозом поділився експерт з авіації Валерій Романенко у коментарі РБК-Україна.

За його словами, удари Російської Федерації по території України є циклічними.

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"Це не те що передбачувано, це очікувано. Я веду статистику більш-менш і був певний, що черговий масований обстріл буде здійснений якраз в неділю, або суботи на неділю, або з неділі на понеділок", - заявив Романенко.

Він додав, що російські удари по Україні досить легко розрахувати.

"Відомо, що раз у п'ять днів вони (росіяни) виконують масований наліт. Можу навести статистику, щоб не бути голослівним. Дивіться були масовані нальоти 1, 6, 9, 18 і сьогодні. Якраз сьогоднішній наліт був найменш численний", - підкреслив експерт.

Таким чином, за прогнозом Романенка, російські загарбники в цьому місяці зможуть виконати максимально ще один масовий наліт.

Росіяни готують новий удар по Україні: названо три можливі дати до кінця червня
Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 червня окупанти здійснили масштабну атаку на Київ. У Шевченківському районі одна з російських ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару було повністю зруйновано один із під'їздів.

Пізніше зʼясувалося, що внаслідок ворожої атаки по столиці загинуло подружжя. У них лишився син, який на момент обстрілу перебував у бабусі. Хлопець залишився сиротою.

Також росіяни в Києві вбили 11-річну дівчинку. З-під завалів дістали щей її маму.

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Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

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