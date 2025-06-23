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Україна отримає допомогу у сфері безпеки на понад €35 млрд - Рютте

Віталій Кірсанов
23 червня 2025, 19:21
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Шлях України до вступу в НАТО залишається "незворотнім", вважає Рютте.
Шлях України до вступу в НАТО залишається "незворотнім", вважає Рютте
Шлях України до вступу в НАТО залишається "незворотнім", вважає Рютте / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Коротко:

  • НАТО, як і раніше, "рішуче намагається надати допомогу Україні"
  • Підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпалася

Україна отримає понад 35 мільярдів євро додаткової допомоги у сфері безпеки на 2026 рік. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції перед початком щорічного саміту альянсу, який відбудеться в Гаазі. Про це повідомляє Politico.

"Я можу оголосити, що тепер, згідно з новими оцінками, наші європейські та канадські союзники активізувалися і нададуть Україні понад 35 мільярдів євро додаткової допомоги в галузі безпеки на наступний рік", - сказав він.

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Крім того, чиновник наголосив, що шлях України до вступу в НАТО залишається "незворотнім", незважаючи на публічні заяви адміністрації Трампа про те, що зруйнована війною країна не вступить до Альянсу.

За словами генсека, НАТО, як і раніше, "рішуче намагається надати допомогу Україні", навіть незважаючи на те, що підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпалася. Він додав, що в Альянсі є згода щодо цього питання.

"Саме з цієї причини, я думаю, торік у Вашингтоні союзники по НАТО погодилися з тим, що для України існує незворотній шлях вступу до НАТО. Це вірно і сьогодні, і буде вірно в четвер після цього саміту", - констатував він.

Україна і саміт НАТО в Гаазі - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський сказав, що поки не знає, чи поїде на саміт НАТО в Нідерландах, який пройде в Гаазі 24-26 червня.

"По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж імовірність велика. Насправді, вирішу напередодні", - процитували Зеленського журналісти Суспільне.

У НАТО на саміті в Гаазі мають підтвердити курс на вступ України до Альянсу, вважає голова постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. При цьому Київ хотів би почути конкретику.

США чинять тиск на НАТО, щоб у комюніке за підсумками зустрічі згадка України була обмеженою, написали в Newsweek. Американці нібито виступають за те, щоб підтримка України з боку Альянсу чітко не була прописана.

США тиснуть на НАТО, щоб згадка про Україну в комюніке за підсумками саміту була обмеженою, пише Newsweek. Представники Вашингтона нібито хочуть, щоб у документі не була чітко прописана підтримка Києва з боку блоку.

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Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 по 2023 рік. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, вступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єр-міністр Нідерландів із 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року.

Після закінчення інституту працював протягом десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справах, згодом - освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватися на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга в жовтні 2023 року, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини та Франції в лютому 2024 року. Марку Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини та Румунії, до того ж його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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