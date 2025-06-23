Іран завдав ракетного удару по американській базі в Катарі - що відомо

Загалом Іран запустив щонайменше 10 ракет у напрямку Катару.

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Іран завдав ракетного удару по американській базі в Катарі / колаж: Главред, фото: скріншоти

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Влада Катару заявила, що жертв унаслідок атаки немає

Катар, Бахрейн, ОАЕ закрили повітряний простір

Після удару США по іранських ядерних об'єктах Тегеран завдав ракетного удару по військових базах США на Близькому Сході. Про це повідомляє Axios із посиланням на ізраїльського та арабського чиновників.

За їхніми словами, загалом Іран запустив щонайменше 10 ракет у напрямку Катару. Також щонайменше одну ракету було запущено в напрямку Іраку.

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"Білий дім і Міністерство оборони США обізнані про потенційні загрози для авіабази Аль-Удейд у Катарі й уважно стежать за ситуацією", - сказав журналістам високопоставлений представник Білого дому.

Зазначається, що авіабаза Аль-Удейд у Катарі є найбільшим військовим об'єктом США в регіоні. Останніми тижнями багато літаків і персонал бази було евакуйовано.

"Ми не починали війну і не просили про неї, але ми не залишимо агресію проти великого Ірану без відповіді", - написав президент Ірану Масуд Пезешкіан на своїй сторінці в соцмережі X незадовго до нападу.

В ефірі іранського державного телебачення IRIB було оголошено, що країна почала операцію "Башарат аль-Фатх" проти американських баз.

У The Wall Street Journal повідомили, що незабаром після оголошення загрози удару Ірану влада Катару закрила повітряний простір.

Як пише Clash Report, Бахрейн закрив свій повітряний простір, а влада країни закликала своїх громадян використовувати основні дороги тільки за необхідності у світлі погіршення безпеки в регіоні. Крім того, Об'єднані Арабські Емірати закрили свій повітряний простір.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) уже прокоментував атаку по американських базах на Близькому Сході. Як пише Tasnim, у заяві йдеться про те, що удари було завдано у відповідь на "кричущу військову агресію США".

"Ісламська республіка Іран, покладаючись на всемогутнього Бога і спираючись на віруючий і славний народ ісламського Ірану, не залишить без відповіді жодне зазіхання на її територіальну цілісність, суверенітет і національну безпеку за жодних обставин", - йдеться в заяві КВІР.

Як пише Sky News, влада Катару заявила про те, що жертв унаслідок запусків ракет по базі Аль-Удейд немає. У Міноборони Катару підкреслили, що силам ППО країни вдалося відбити ракетну атаку. Проте країна залишає за собою право відповісти на атаку Ірану.

У Раді нацбезпеки Ірану стверджують, що військові операції Тегерана в регіоні "не становлять загрози або небезпеки для дружньої і братньої держави Катар".

Пізніше Корпус вартових ісламської революції оголосив про те, що військова операція "Башарат аль-Фатх" завершена. У КВІР заявили, що було завдано "потужного і руйнівного" ракетного удару по авіабазі Аль-Удейд у Катарі.

"Ми попереджаємо ворогів ісламського Ірану - битва закінчена", - йдеться в офіційній заяві КВІР.

Удари по Ірану - що відомо

Як повідомляв Главред, 22 червня Дональд Трамп заявив, що військові США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанз і Ісфахан.

Раніше повідомлялося, що високопоставлені представники США готуються до можливого нанесення удару по Ірану найближчими днями, що є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт із Тегераном.

Крім того, з 13 червня 2025 року Ізраїль здійснює масштабні атаки на ключові об'єкти Ірану, з головним акцентом на ті, що пов'язані з ядерною програмою. ЦАХАЛ підозрює Тегеран у намірі розробити ядерну зброю, хоча іранська влада заперечує такі наміри.

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