Прокляття Nemo: переможець Євробачення-2025 розтрощив кубок

JJ продовжив руйнівну традицію.

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JJ розбив кубок Євробачення-2025 - реакція Мережі / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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У 2024 році переможці Євробачення Nemo розбили свій переможний кубок на сцені

У 2025 році, через місяць після фіналу Євробачення, кришталевий мікрофон знову розлетівся на частини

Перемогу на Євробаченні-2025 здобув співак JJ (справжнє ім'я - Йоганнес Пітч) з Австрії з піснею Wasted Love. За неординарні вокальні дані артист отримав кубок конкурсу - кришталевий мікрофон.

На жаль, насолодитися своїм призом JJ не може - через місяць після фіналу Євробачення-2025 його кубок виявився розбитим на дві частини. Про це розповів сам співак у своєму блозі в TikTok.

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Джей Джей тільки зараз отримав свій багаж, з яким їздив до Базеля на конкурс. Валіза, в якій був кришталевий мікрофон, повернулася зламаною разом з усім її вмістом. "Хлопці, моя валіза повернулася зламаною. Тому все всередині валізи теж було зламано... Не переживайте, ми його полагодимо", - написав JJ.

JJJ розбив кубок Євробачення-2025 - реакція Мережі / колаж: Главред, фото: Скриншот TikTok

У коментарях до відео, де переможець Євробачення-2025 демонструє свій зламаний кубок, підписники жартують: неприємність із кришталевим мікрофоном - це прокляття Nemo. Переможці Євробачення-2024 розбили свій приз просто на сцені конкурсу, практично відразу після вручення.

JJ розбив кубок Євробачення-2025 - реакція Мережі / TikTok

JJ розбив кубок Євробачення-2025 - реакція Мережі / TikTok

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Євробачення 2025 - останні новини:

Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом із широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".

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