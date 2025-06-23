Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Прокляття Nemo: переможець Євробачення-2025 розтрощив кубок

Анна Підгорна
23 червня 2025, 16:06
370
JJ продовжив руйнівну традицію.
ДЖЕЙ-ДЖЕЙ.
JJ розбив кубок Євробачення-2025 - реакція Мережі / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Стисло:

  • У 2024 році переможці Євробачення Nemo розбили свій переможний кубок на сцені
  • У 2025 році, через місяць після фіналу Євробачення, кришталевий мікрофон знову розлетівся на частини

Перемогу на Євробаченні-2025 здобув співак JJ (справжнє ім'я - Йоганнес Пітч) з Австрії з піснею Wasted Love. За неординарні вокальні дані артист отримав кубок конкурсу - кришталевий мікрофон.

На жаль, насолодитися своїм призом JJ не може - через місяць після фіналу Євробачення-2025 його кубок виявився розбитим на дві частини. Про це розповів сам співак у своєму блозі в TikTok.

відео дня

Джей Джей тільки зараз отримав свій багаж, з яким їздив до Базеля на конкурс. Валіза, в якій був кришталевий мікрофон, повернулася зламаною разом з усім її вмістом. "Хлопці, моя валіза повернулася зламаною. Тому все всередині валізи теж було зламано... Не переживайте, ми його полагодимо", - написав JJ.

ДЖЕЙ-ДЖЕЙ.
JJJ розбив кубок Євробачення-2025 - реакція Мережі / колаж: Главред, фото: Скриншот TikTok

У коментарях до відео, де переможець Євробачення-2025 демонструє свій зламаний кубок, підписники жартують: неприємність із кришталевим мікрофоном - це прокляття Nemo. Переможці Євробачення-2024 розбили свій приз просто на сцені конкурсу, практично відразу після вручення.

JJ розбиває Кубок Євробачення 2025 - реакція мережі
JJ розбив кубок Євробачення-2025 - реакція Мережі / TikTok
JJ розбиває Кубок Євробачення 2025 - реакція мережі
JJ розбив кубок Євробачення-2025 - реакція Мережі / TikTok

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Євробачення 2025 - останні новини:

Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом із широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

Читайте також:

Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2025
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Їй було лише 11 років: з-під завалів у Києві рятувальни дістали тіло дівчинки

Їй було лише 11 років: з-під завалів у Києві рятувальни дістали тіло дівчинки

17:00Україна
Дрони, "будиночки" і хабар росіянам: Малюк розкрив нові деталі операції "Павутина"

Дрони, "будиночки" і хабар росіянам: Малюк розкрив нові деталі операції "Павутина"

16:56Війна
Ліцей зруйнований, під завалами люди: нові деталі ракетного удару по Одещині

Ліцей зруйнований, під завалами люди: нові деталі ракетного удару по Одещині

16:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Фортуна посміхнеться: 4 знаки зодіаку проведуть найкраще літо в житті

Фортуна посміхнеться: 4 знаки зодіаку проведуть найкраще літо в житті

Карта Deep State онлайн за 23 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Національний гімн Росії виявився краденим - розкрито масштабну аферу

Національний гімн Росії виявився краденим - розкрито масштабну аферу

Магнітна буря влупила з новою силою: Україна під атакою "жовтого" шторму

Магнітна буря влупила з новою силою: Україна під атакою "жовтого" шторму

Гороскоп Таро на завтра 24 червня: Близнюкам - особлива зустріч, Дівам - перелом у коханні

Гороскоп Таро на завтра 24 червня: Близнюкам - особлива зустріч, Дівам - перелом у коханні

Останні новини

17:32

Злив прочиститься за лічені хвилини: досвідчений сантехнік розкрив хитрий трюк

17:07

Малюк перетворив ЦСО "А" на один із найефективніших підрозділів, - експерт

17:01

Долар стрімко злітає вгору, а євро раптово пішло у піке: новий курс валют

17:00

Їй було лише 11 років: з-під завалів у Києві рятувальни дістали тіло дівчинкиФото

16:56

Дрони, "будиночки" і хабар росіянам: Малюк розкрив нові деталі операції "Павутина"

Росія "кине" Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України – ГончарРосія «кине» Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України – Гончар
16:54

Ліцей зруйнований, під завалами люди: нові деталі ракетного удару по ОдещиніФотоВідео

16:40

Мухи не підлетять на гарматний постріл: як швидко і назавжди відлякати комахВідео

16:28

Подешевшають на 15%: в Україні скоро впаде ціна на популярні продукти

16:26

Люди кажуть гріх: священник відповів, чи можна у неділю купати дитину

Реклама
16:20

Чому росіяни хотіли вбити Стерненка: голова СБУ розкрив нові подробиці замаху

16:06

Прокляття Nemo: переможець Євробачення-2025 розтрощив кубок

15:56

Росіяни хотіли вбити Зеленського в аеропорту Польщі - Малюк назвав 2 сценарії

15:45

Проєкт "Мед мінних полів" отримав перше в історії України золото Каннських Левів новини компанії

15:43

Б’ють, коли всі повернулися з укриттів: в МВС описали нову небезпечну тактику ударів РФФотоВідео

15:38

Готували новий замах на Гордона: СБУ розкрили агентурно-бойову групу РФ

15:34

Про оцет можна забути: простий копійчаний засіб моментально видаляє жирВідео

15:29

Під завалами шукають викладачів: РФ атакувала навчальний заклад ОдещиниФото

15:26

Син залишився сиротою: у Києві внаслідок російського удару загинуло подружжя

15:23

"Доброчесність" претендентів від НАБУ на директора БЕБ вразила міжнародних експертів: комісія з відбору чомусь згорнула обговорення, – ЗМІ

15:20

Трамп розлючений на РФ через удари по Україні, але хоче "стриманості" від обох

Реклама
15:18

Ціна на базовий продукт стрімко летить уверх: до чого готуватися українцям

15:00

У ЗСУ серйозні проблеми з дронами: військовий заговорив про "диверсії" Китаю

14:56

Неприємний сюрприз для українських водіїв: ціни на бензин злетять миттєво

14:44

Літеру N знайдуть лише "експерти по головоломках": на загадку дається всього 5 секунд

14:40

"Основна причина руйнувань": Ігнат розкрив нові деталі масованої атаки по Києву

14:24

Ціни злетять уже в липні - які види м'яса "вдарять" по гаманцю українців

14:12

Стародавній спис із золотом: неймовірна знахідка приголомшила бувалих археологівВідео

13:54

Визнало навіть коло Путіна: війна затягує економіку РФ в неминучу прірву

13:46

Що робити, якщо у барабані пральної машини утворилося багато піни - лайфхак

13:45

"Є висока ймовірність": економіст розповів, як зміниться курс валют у липні

13:33

Зовсім не стандарт якості: що насправді означав ГОСТ в СРСРВідео

13:21

Ракета "прошила" багатоповерхівку аж до підвалу: нові подробиці атаки РФ на КиївФотоВідео

13:08

Урожай помідорів буде величезним: яким простим засобом варто їх підживити

12:49

Гороскоп на липень 2025: Ракам настав час попрощатися, Рибам - прекрасний місяць

12:45

Дивні предмети та символіка: що знаходять із тілами військових після репатріації

12:38

Палкий поцілунок від нареченого: у Мережі з'явилося пристрасне фото з Огнєвіч

12:32

"Кількість буде зростати": в МВС розкрили, скільки загиблих росіян РФ передала Україні

12:30

Чому ніколи не варто виливати воду з-під макаронів: лайфхак від шефа

12:30

Удар по полігону: у ЗСУ пояснили причини і назвали винних у трагедії

12:27

Гороскоп на завтра 24 червня: Стрільцям - надважливе рішення, Водоліям - гість

Реклама
12:20

Вдарить +32 градуси: на які області України налетить спека

12:17

"Україну принесуть на блюдечку": про що можуть домовитися Путін і Трамп

12:00

Нові виплати, подорожчання продуктів та зменшені ліміти: що змінюється для українців з 1 липня

11:49

"Подвійна біда": де Потап зустрівся зі своїм єдиним сином

11:40

Не 300 років: скільки насправді триває російсько-українська війна

11:39

Ціни вже не б’ють по гаманцю: які продукти в Україні тепер вигідніше купувати

11:37

Війна з РФ затягнеться: експерт озвучив наслідки конфлікту на Близькому Сході

11:28

Наскільки ефективна лазерна зброя проти "Шахедів" - названо цікаву деталь

11:25

Китайський гороскоп на завтра 24 червня: Півням - проблеми, Собакам - образи

11:15

"РФ отримала все, що могла": які 3 країни допомагають Росії воювати

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти