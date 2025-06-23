"Алла Борисівна знімає. Особисто": Галкін перестав приховувати, де перебуває зараз

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Алла Пугачова і Максим Галкін живуть у Лімассолі на Кіпрі. Час від часу пара відвідує Ізраїль, а також Латвію. Останнім часом Примадонна подорожує рідко, віддаючи перевагу звичним і комфортним умовам.
Втім, від романтичної відпустки з Галкіним співачка відмовлятися не стала. У блозі шоумена в Instagram з'явилося відео, зняте руками його дружини, на їхніх спільних "римських канікулах".
У кадрі Максим Галкін позує на тлі італійських міських пейзажів. Алла Пугачова радить, яку позу йому краще прийняти, а комік пропонує Примадонні також з'явитися в кадрі. "Ой, красунчику! Ні, я не хочу. Я у своєму житті вже назнімалася", - зі сміхом заперечила Примадонна.
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Максим Галкін - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.
На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гіги і зізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.
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Хто така Алла Пугачова
Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
Хто такий Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
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