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За яких умов Україна може провести успішний контрнаступ: розкрито сценарій

Маріна Фурман
23 червня 2025, 18:29
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Експерт припустив, чому Україні не вдалося досягти поставлених цілей у 2023 році під час наступальних дій.
ВСУ, армия РФ
Що потрібно Україні для успішного контрнаступу / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Під час контрнаступу потрібно дотримуватися інформаційної тиші
  • Результат — перше, про що мають дізнатися люди

Щоб Україна могла провести успішні контрнаступальні дії, потрібно подбати про інформаційну тишу. Про це сказав експерт видання Defense Express Іван Киричевський в ефірі Radio NV.

За його словами, люди мають знати лише про результат контрнаступу.

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"Базова причина, яка все-таки проявилась на контрнаступі 2023 року, - про нього занадто багато говорили", - заявив Киричевський.

Він зазначає, що дослідники проаналізували приклади контрнаступальних операцій у різних країнах. Експерт наголосив, що попри різні вихідні умови та потенціал противника, успіх, як правило, був на боці тієї сторони, яка діяла в умовах оперативного мовчання, навіть не маючи переваги в силах і засобах.

"Тобто не варто розповідати вісім місяців, куди підуть ЗСУ, що будуть звільняти. Власне, ми маємо не тільки негативний приклад, а й позитивний. Хто б міг подумати, що влітку 2024 року контрнаступальна операція почнеться в бік Росії. Сирський окреслив, а далі будемо бачити", - розповів Киричевський.

Експерт також висловив сподівання, що якщо буде новий контрнаступ, то про це не мовитиметься в інформаційному просторі, а люди почують лише про результат.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що ЗСУ не лише ефективно стримують окупантів, а й, за можливості, переходять у наступ на деяких ділянках фронту. Українські захисники ведуть маневрену оборону.

Нагадаємо, Главред з посиланням на аналітиків DeepState писав, що українські захисники мають успіхи на фронті. Зокрема, бійці звільнили селище Андріївка Сумської області.

Також українські сили контролюють близько 90 км² у Курській області РФ і стримують вороже угрупування чисельністю 10 тисяч осіб. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, завдяки Курській операції вдалося відтягнути до 70 тисяч ворожих сил і зірвати їхнє перекидання на інші напрямки.

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Що видомо про Defense Express?

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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війна в Україні лінія фронту контрнаступ ЗСУ Іван Киричевський
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