За яких умов Україна може провести успішний контрнаступ: розкрито сценарій

Ключові тези:
- Під час контрнаступу потрібно дотримуватися інформаційної тиші
- Результат — перше, про що мають дізнатися люди
Щоб Україна могла провести успішні контрнаступальні дії, потрібно подбати про інформаційну тишу. Про це сказав експерт видання Defense Express Іван Киричевський в ефірі Radio NV.
За його словами, люди мають знати лише про результат контрнаступу.
"Базова причина, яка все-таки проявилась на контрнаступі 2023 року, - про нього занадто багато говорили", - заявив Киричевський.
Він зазначає, що дослідники проаналізували приклади контрнаступальних операцій у різних країнах. Експерт наголосив, що попри різні вихідні умови та потенціал противника, успіх, як правило, був на боці тієї сторони, яка діяла в умовах оперативного мовчання, навіть не маючи переваги в силах і засобах.
"Тобто не варто розповідати вісім місяців, куди підуть ЗСУ, що будуть звільняти. Власне, ми маємо не тільки негативний приклад, а й позитивний. Хто б міг подумати, що влітку 2024 року контрнаступальна операція почнеться в бік Росії. Сирський окреслив, а далі будемо бачити", - розповів Киричевський.
Експерт також висловив сподівання, що якщо буде новий контрнаступ, то про це не мовитиметься в інформаційному просторі, а люди почують лише про результат.
Ситуація на фронті - останні новини
Нещодавно речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що ЗСУ не лише ефективно стримують окупантів, а й, за можливості, переходять у наступ на деяких ділянках фронту. Українські захисники ведуть маневрену оборону.
Нагадаємо, Главред з посиланням на аналітиків DeepState писав, що українські захисники мають успіхи на фронті. Зокрема, бійці звільнили селище Андріївка Сумської області.
Також українські сили контролюють близько 90 км² у Курській області РФ і стримують вороже угрупування чисельністю 10 тисяч осіб. Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, завдяки Курській операції вдалося відтягнути до 70 тисяч ворожих сил і зірвати їхнє перекидання на інші напрямки.
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