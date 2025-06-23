Єрмака хотіли підірвати: Малюк розповів про план РФ щодо вбивства брата глави ОПУ

За даними СБУ, виконавець чотири ночі збирав вибуховий пристрій вагою 2,5 кг з вражаючими елементами.

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СБУ запобігла замаху на брата Андрія Єрмака / Колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, скріншот з відео, СБУ

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Російські спецслужби готували замах на Дениса Єрмака

Його планували підірвати його вибухівкою після повернення з бойового завдання

Замах мали здійснити 15 травня до 15:00

Російські спецслужби готували замах на Дениса Єрмака — брата голови Офісу президента, який служить у Головному управлінні розвідки. Росіяни планували підірвати Єрмака вибухівкою, коли той повернеться з бойового завдання. Про це повідомив глава СБУ Василь Малюк.

За його словами, Денис Єрмак нині служить у складі Іноземного легіону ГУР, виконує бойові завдання з використанням дронів і часто перебуває на лінії фронту.

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"Варіант ліквідації був такий: Денис перебуває на Запорізькому напрямку, і щойно повертається з бойового завдання - по ньому мають спрацювати з вибухового пристрою", - розповів Малюк.

Підготовка вбивства

За даними СБУ, виконавцем був молодий інженер з Харкова, який прибув до Києва, орендував квартиру і почав збирати вибухівку. За чотири ночі він виготовив саморобний вибуховий пристрій вагою 2,5 кг з вражаючими елементами та детонатором. СБУ заздалегідь встановила у квартирі відео- і аудіоконтроль, а також отримала доступ до телефона зловмисника.

"Ми зафіксували багато розмов, де куратори в деталях управляли всім процесом. Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі – починав все майструвати. Загальна вага, яку він "накрутив', була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи, сам робив детонатор... Щоб знищити великий джип, достатньо 800 грамів вибухівки. Тут було 2,5 кг. У разі підриву в під’їзді не залишилося б ані стін, ані людей", - зазначив Малюк.

За братом Єрмака стежив 14-річний підліток. У момент, коли готувався замах, Денис був на фронті, а вдома перебувала його дружина з двома дітьми. Сім’ю евакуювали.

Замах готували до переговорів у Туреччині

Глава СБУ додав, що вибух мали здійснити 15 травня до 15:00 — саме тоді в Стамбулі проходили перемовини, в яких брав участь Андрій Єрмак. Так росіяни планували вплинути на перемовний процес.

"Вони хотіли підірвати квартиру, коли виконавець принесе "посилку" й подзвонить у двері. У нього був телефон, під'єднаний до вибухівки. Якби в ефірі пролунав звук, що двері відкрили - вибух був би миттєвим", - розповів Малюк.

За його словами, росіяни використовували виконавця "втемну", тобто він не знав, що сам стане жертвою.

"Росіянам потрібно було встигнути до саміту. Але ми не дали їм це зробити", - наголосив Малюк.

Хто такий Денис Єрмак

Денис Єрмак — молодший брат голови Офісу президента Андрія Єрмака. Між братами восьмирічна різниця у віці, Денису 46 років.

До початку повномасштабної війни Денис працював у сфері кіновиробництва, часто співпрацюючи з братом. З початком російської агресії у 2014 році він брав участь у бойових діях у зоні АТО.

Згодом деякий час обіймав посаду позаштатного радника одного із заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У 2020 році його ім’я фігурувало в скандалі, пов’язаному з оприлюдненими аудіозаписами. Тоді нардеп Гео Лерос звинуватив Єрмака у нібито "торгівлі державними посадами". Сам Денис заявив, що записи були змонтованими, а Андрій Єрмак назвав це спробою дискредитації команди президента Володимира Зеленського.

З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Денис Єрмак пішов добровольцем у тероборону, а згодом долучився до Іноземного легіону Головного управління розвідки Міноборони України.

Замахи РФ на відомих українців - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські спецслужби неодноразово намагалися ліквідувати президента України Володимира Зеленського. Один із замахів планували у польському Жешуві. Завдяки діям польського Агентства внутрішньої безпеки (АВБ) спробу вдалося зірвати.

Також відомо, що в Польщі затримали чоловіка, який співпрацював із російською воєнною розвідкою з метою вбивства президента України. Він планував передати дані про охорону аеропорту Жешув-Ясьонка. Замах на Зеленського мав відбутися під час його перебування на території Польщі.

Крім цього, спецслужби РФ планували вбивство відомого активіста й волонтера Сергія Стерненка через його активну допомогу ЗСУ, зокрема передачу майже 200 тисяч FPV-дронів для понад 600 підрозділів. Замах планувався символічно — 2 травня, в річницю подій 2014 року в Одесі, де Стерненко активно протидіяв планам створення "Бессарабської народної республіки".

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Хто такий Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

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