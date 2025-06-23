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Ліцей зруйнований, під завалами люди: нові деталі ракетного удару по Одещині

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2025, 16:54
74
Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по ліцею в Білгород-Дністровському. Серед поранених є діти.
Удар по лицею в Белгород-Днистровском
Удар по лицею в Белгород-Днистровском / Колаж: Главред, фото: Олег Кіпер

Що відомо:

  • РФ вдарила балістикою по ліцею в Білгород-Дністровському
  • Внаслідок ракетного удару повністю зруйнована будівля ліцею
  • Є інформація про загиблих, під завалами є люди

Російські окупанти атакували Одеську область балістикою. Ворог вдарив ракетою по ліцею в Білгород-Дністровському. Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

На щастя, на момент ракетного удару дітей у ліцеї не було, адже нині тривають літні канікули. Однак у приміщені були працівники закладу. Під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих.

відео дня

"Мої співчуття рідним та близьким. Ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція. Залучені всі необхідні служби. Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію", - сказав Володимир Зеленський.

Дивіться відео про наслідки балістичного удару по ліцею в Білгород-Дністровському:

удар по лицею
Наслідки балістичного удару по ліцею в Білгород-Дністровському / фото: скріншот

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що вже відомо про щонайменше 12 поранених. Троє з них перебувають у важкому стані. Серед постраждалих також є двоє підлітків, вони у стані середнього ступеня важкості.

  • Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня
    Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня
    Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня
    Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня
    Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня фото: t.me/odeskaODA
  • Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня
    Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня фото: Нацполіція України
  • Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня
    Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня фото: Нацполіція України
  • Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня
    Наслідки удару по Білгород-Дністровському 23 червня фото: Нацполіція України

Атаки росіян на Одещину - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 7 червня росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами був Одеський район. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Овідіополь.

Напередодні внаслідок ворожої атаки на Одещину було знищено будинки та авто, три людини постраждали. Також постраждав будинок директора зоопарку, деякі з його тварин загубилися.

Раніше російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед" на початку травня. Тоді внаслідок атаки здійнялися пожежі, а низка об'єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені.

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