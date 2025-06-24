Останній тиждень червня буде вирішальним: чи піде Іран на ядерний удар по Ізраїлю

Якщо Іран наважиться на ядерний удар по Ізраїлю, йому потрібна гарантована поразка, тобто щоб його ракета долетіла до цілі.

https://glavred.net/world/poslednyaya-nedelya-iyunya-budet-reshayushchey-poydet-li-iran-na-yadernyy-udar-po-izrailyu-10675652.html Посилання скопійоване

Якщо Іран зважиться на ядерний удар по Ізраїлю, йому потрібна гарантована поразка / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Головні тези:

Немає підтверджених даних, що Іран розробив ядерну боєголовку

Тегеран знає, що не має права на помилку

Період до кінця червня буде ключовим

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар оцінив загрозу того, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем переросте в ядерну війну.

За його словами, підтверджених даних про те, що Іран розробив ядерну боєголовку, немає. При цьому Іран дійсно впевнено рухався до створення ядерної бомби.

відео дня

"Чи зможе Іран тепер, коли частину потужностей уражено, зібрати ядерну бойову частину, випробувати її, поставити її на ракетоносій і запустити в бік Ізраїлю - відкрите питання. А ще треба, щоб така ракета долетіла до цілі, адже ступінь перехоплення ракет ізраїльською ППО досить високий", - сказав Гончар в інтерв'ю Главреду.

При цьому якщо Іран зважиться на ядерний удар по Ізраїлю, йому потрібно гарантоване ураження, тобто щоб його ракета долетіла до цілі.

"Адже якщо ракета буде перехоплена, і потім з'ясується, що вона несла ядерну боєголовку, Ізраїль і США зможуть використати це як привід для завдання ядерного удару по Ірану. Іранське керівництво чітко усвідомлює, що в цьому випадку воно не має права на помилку. А складно гарантувати стовідсотковий ефект від того, що зібраний похапцем боєзаряд, без випробування, встановлений на ракету, зможе подолати ізраїльську ППО, яка протидіятиме цьому удару, і вразить ціль. Імовірність успіху не надто велика, а от імовірність негативних наслідків - дуже висока", - пояснив експерт.

Гончар додав, що в цьому випадку всі підземні виробничі потужності Ірану, які зараз недосяжні для конвенційних засобів ураження, зможуть бути знищені ядерним боєзарядом. Такого удару завдасть або Ізраїль, де-факто визнавши, що він є ядерною державою, або допоможуть США.

"Так чи інакше, у режиму аятол, незважаючи на його фанатизм і зацикленість на меті знищення Ізраїлю як держави, все-таки є інстинкт самозбереження, який і буде домінувати. На мою думку, цей тиждень або період до кінця червня буде визначальним. Не виключено, що після кульмінації цей конфлікт перейде в іншу фазу: обмін ударами триватиме, але не з такою інтенсивністю, як зараз", - додав Гончар.

Війна Ізраїлю та Ірану - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція отримала назву "Левовий народ". Відтоді обидві країни обмінюються взаємними ударами.

У своєму зверненні прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що мета операції - завдати удару по ядерній інфраструктурі, заводах із виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану. Він підкреслив, що кампанія триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

​Секретний ядерний об'єкт Ірану / Інфографіка: Главред ​

У ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

За даними Fox News, США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

За даними ЗМІ, перед атакою США на ядерний об'єкт у Фордо Іран, імовірно, встиг перемістити в інше місце більшу частину високозбагаченого урану. При цьому наголошується, що підтвердити цю інформацію не вдалося.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США поки що не готують нових операцій проти Ірану. Також він сказав, що протягом ще кількох днів ніхто не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до удару Америки.

Тим часом президент Трамп у неділю натякнув на можливість зміни влади в Ірані.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред