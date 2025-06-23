Під завалами шукають викладачів: РФ атакувала навчальний заклад Одещини

В ОВА повідомили, чи знаходились діти у будівлі у момент удару.

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Що відомо про атаку РФ на Одеську область / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Що повідомив Кіпер:

Ворог атакував Білгород-Дністровський

Під удар РФ потрапив навчальний заклад

Під завалами можуть бути люди

23 червня в Одеській області прогриміли вибухи. З'ясувалося, що країна-агерсорка Росія атакувала місто Білгород-Дністровський балістикою. Про наслідки ворожого удару в Telegram повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Мова йде про дорослих з викладацького складу.

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"Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було", - написав Кіпер.

В ОВА повідомили, що станом на 15:09 триває ліквідація наслідків і рятувальники почали пошуки людей, які можуть знаходитися під завалами будівлі.

Якими ракетами Росія б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки росіян на Одещину - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 7 червня росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами був Одеській район. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Овідіополь.

Напередодні внаслідок ворожої атаки на Одещину було знищено будинки та авто, три людини постраждали. Також постраждав будинок директора зоопарку, деякі з його тварин загубилися.

Раніше російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед" на початку травня. Тоді внаслідок атаки здійнялися пожежі, а низка об'єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені.

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Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

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