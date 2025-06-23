'Атлас' палає: Генштаб заявив про удар по ключовому об'єкту, що живив війська РФ

Що відомо:
- Сили оброни вдарили по нафтобазі "Комбінат Атлас" у Ростовській області РФ
- Генштаб підтвердив ураження цілі
- На російській нафтобазі спалахнула пожежа
В ніч на 23 червня Сили спеціальних операцій у взаємодії з артилерією та ракетними військами завдали удару по нафтобазі "Комбінат Атлас" у Ростовській області РФ. Об’єкт забезпечував пальним війська окупантів. Про повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними відомства, цей комбінат відіграє ключову роль у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російських військових підрозділів, які задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
"Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються", - зазначили у Генштабі.
Командування ЗСУ наголосило, що Сили оборони й надалі вживатимуть усіх необхідних заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів. Ціллю залишається примус держави-агресора до припинення збройної агресії проти України.
Удари по нафтобазі "Атлас" - що відомо
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня 2024 року в Ростовській області РФ було зафіксовано масштабні пожежі після атаки безпілотників. Дрони уразили нафтобазу та комбінат "Атлас", розташовані в Кам'янському районі.
Як повідомляв Главред, після атаки дронів нафтобаза "Атлас" спалахнула. Супутникові знімки демонстрували полум’я у двох резервуарах і пошкодження інших об’єктів. Дим від пожежі сягнув понад 30 км.
Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що нафтобаза "Атлас" у Ростовській області, по якій завдали удару Сили оборони України, є стратегічним резервом РФ і джерелом постачання пального на південь фронту.
Читайте також:
- НПЗ під прицілом: у РФ гриміли вибухи, дрони "кошмарили" кілька регіонів
- ЗСУ знищать Білоруськалій і Мозирський НПЗ: прогноз відповіді на агресію Лукашенка
- Наймасовіша атака від початку війни: дрони налетіли на Рязанський НПЗ
Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред