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"Атлас" палає: Генштаб заявив про удар по ключовому об'єкту, що живив війська РФ

Руслана Заклінська
23 червня 2025, 19:57
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Об’єкт постачав паливо для російських військ на окупованих територіях Донеччини й Луганщини, зазначили у Генштабі.
'Атлас' палає: Генштаб заявив про удар по ключовому об'єкту, що живив війська РФ
ЗСУ вразили нафтобазу в Ростовські області РФ / Колаж: Главред, фото ілюстративне: скріншот з відео, скріншот карти

Що відомо:

  • Сили оброни вдарили по нафтобазі "Комбінат Атлас" у Ростовській області РФ
  • Генштаб підтвердив ураження цілі
  • На російській нафтобазі спалахнула пожежа

В ніч на 23 червня Сили спеціальних операцій у взаємодії з артилерією та ракетними військами завдали удару по нафтобазі "Комбінат Атлас" у Ростовській області РФ. Об’єкт забезпечував пальним війська окупантів. Про повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними відомства, цей комбінат відіграє ключову роль у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російських військових підрозділів, які задіяні у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

відео дня

"Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Командування ЗСУ наголосило, що Сили оборони й надалі вживатимуть усіх необхідних заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів. Ціллю залишається примус держави-агресора до припинення збройної агресії проти України.

Удари по нафтобазі "Атлас" - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня 2024 року в Ростовській області РФ було зафіксовано масштабні пожежі після атаки безпілотників. Дрони уразили нафтобазу та комбінат "Атлас", розташовані в Кам'янському районі.

Як повідомляв Главред, після атаки дронів нафтобаза "Атлас" спалахнула. Супутникові знімки демонстрували полум’я у двох резервуарах і пошкодження інших об’єктів. Дим від пожежі сягнув понад 30 км.

Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що нафтобаза "Атлас" у Ростовській області, по якій завдали удару Сили оборони України, є стратегічним резервом РФ і джерелом постачання пального на південь фронту.

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Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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