Чому 24 червня не можна купатися у відкритих водоймах: яке церковне свято

У народі 24 червня носило назву Івана Купала. Це одне з найбільших народних свят українців.

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24 червня: яке церковне свято, що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 24 червня

Що не можна робити 24 червня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 24 червня, віряни святкують Різдво святого Іоанна Хрестителя. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 24 червня

Іоанн Хреститель, також званий Предтечею, народився за півроку до Ісуса Христа. Його батьки: Захарія (священик) і Єлизавета. Вони були праведниками, але довго не могли зачати дитину.

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Одного разу перед Захарієм постав архангел Гавриїл і сповістив, що у подружжя народиться син, який приготує людей до приходу Месії. Захарія засумнівався, що отримав від Господа німоту до народження дитини.

На восьмий день після обрізання Захарій назвав свого сина Іоанном. І тоді священик знову заговорив.

Іоанн Хреститель вважається одним із найвидатніших пророків. Саме він хрестив Ісуса Христа в річці Йордані.

Що не можна робити 24 червня

Не можна фізично працювати - це важливе церковне свято.

Не слід купатися у відкритих водоймах - у народі вірили, що русалка може затягнути на дно.

Після сходу сонця забороняється збирати цілющі трави - вони стають отруйними.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячна і ясна погода - буде сухе літо і великий урожай зернових;

вранці туман - чекайте на велику кількість грибів у лісі;

дощ на Івана - до вологого літа;

вранці багато роси на траві - до великого врожаю огірків;

24 червня сиро і хмарно - до затяжної зими.

У народі 24 червня носило назву Івана Купала. Це одне з найбільших народних свят українців. У народі говорили: "погода на Івана - на весь липень вказує". Дівчата плели вінки і пускали їх по воді, ворожачи на майбутній шлюб.

Іменини 24 червня

Які завтра іменини: Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Марія, Фаїна.

Талісманом людини, народженої 24 червня, є соколине око. Цей камінь вирізняється унікальним візуальним ефектом, що створює враження живого, пильного ока сокола. З давніх часів його вважали джерелом магічної сили і могутнім оберегом від зла.

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