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Чому 24 червня не можна купатися у відкритих водоймах: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
23 червня 2025, 18:45
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У народі 24 червня носило назву Івана Купала. Це одне з найбільших народних свят українців.
24 червня: яке церковне свято, що не можна робити
24 червня: яке церковне свято, що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 24 червня
  • Що не можна робити 24 червня
  • Народні прикмети і традиції

У вівторок, 24 червня, віряни святкують Різдво святого Іоанна Хрестителя. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 24 червня

Іоанн Хреститель, також званий Предтечею, народився за півроку до Ісуса Христа. Його батьки: Захарія (священик) і Єлизавета. Вони були праведниками, але довго не могли зачати дитину.

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Одного разу перед Захарієм постав архангел Гавриїл і сповістив, що у подружжя народиться син, який приготує людей до приходу Месії. Захарія засумнівався, що отримав від Господа німоту до народження дитини.

На восьмий день після обрізання Захарій назвав свого сина Іоанном. І тоді священик знову заговорив.

Іоанн Хреститель вважається одним із найвидатніших пророків. Саме він хрестив Ісуса Христа в річці Йордані.

Що не можна робити 24 червня

Не можна фізично працювати - це важливе церковне свято.

Не слід купатися у відкритих водоймах - у народі вірили, що русалка може затягнути на дно.

Після сходу сонця забороняється збирати цілющі трави - вони стають отруйними.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • сонячна і ясна погода - буде сухе літо і великий урожай зернових;
  • вранці туман - чекайте на велику кількість грибів у лісі;
  • дощ на Івана - до вологого літа;
  • вранці багато роси на траві - до великого врожаю огірків;
  • 24 червня сиро і хмарно - до затяжної зими.

У народі 24 червня носило назву Івана Купала. Це одне з найбільших народних свят українців. У народі говорили: "погода на Івана - на весь липень вказує". Дівчата плели вінки і пускали їх по воді, ворожачи на майбутній шлюб.

Іменини 24 червня

Які завтра іменини: Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Марія, Фаїна.

Талісманом людини, народженої 24 червня, є соколине око. Цей камінь вирізняється унікальним візуальним ефектом, що створює враження живого, пильного ока сокола. З давніх часів його вважали джерелом магічної сили і могутнім оберегом від зла.

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Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського міра". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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