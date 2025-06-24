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Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню - Трамп

Віталій Кірсанов
24 червня 2025, 02:00
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Зі слів Трампа випливає, що першим режим припинення вогню повинен буде запровадити Іран, а через 12 годин - Ізраїль.
Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню
Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Припинення вогню буде введено поетапно
  • Влада Ізраїлю та Ірану поки що не підтвердила слова американського президента

Президент США Дональд Трамп у ніч на вівторок, 24 червня, заявив, що між Ізраїлем та Іраном було досягнуто домовленості про "повне і всеосяжне припинення вогню". Воно почнеться приблизно через шість годин після того, як Ізраїль та Іран завершать свої місії. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За його словами, припинення вогню буде введено поетапно.

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"Офіційно Іран почне режим припинення вогню, через 12 годин Ізраїль почне режим припинення вогню, а після 24 годин світ вітатиме офіційне завершення 12-денної війни. Під час кожного перемир'я інша сторона залишатиметься миролюбною", - заявив Трамп.

Він припустив, що все спрацює як треба, і привітав обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що їм "вистачило витримки, мужності та розуму закінчити те, що слід називати "12-денною війною".

"Це війна, яка могла тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося, і ніколи не станеться! Боже, благослови Ізраїль, Боже, благослови Іран, Боже, благослови Близький Схід, Боже, благослови Сполучені Штати Америки, і Боже, благослови світ!" - резюмував Трамп.

До моменту публікації ні Іран, ні Ізраїль не надали офіційних коментарів, які б підтверджували заяву Трампа про швидке встановлення режиму припинення вогню в конфлікті між ними або спростовували її.

Удари по Ірану - що відомо

Як повідомляв Главред, з 13 червня 2025 року Ізраїль здійснює масштабні атаки на ключові об'єкти Ірану, з головним акцентом на ті, що пов'язані з ядерною програмою. ЦАХАЛ підозрює Тегеран у намірі розробити ядерну зброю, хоча іранська влада заперечує такі наміри.

22 червня Дональд Трамп заявив, що військові США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанз та Ісфахан.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США поки не готують нових операцій проти Ірану. Також він сказав, що протягом ще кількох днів ніхто не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до ударом Америки.

Після удару США по іранських ядерних об'єктах Тегеран завдав ракетного удару по військових базах США на Близькому Сході. Загалом Іран запустив щонайменше 10 ракет у напрямку Катару. Також щонайменше одну ракету було запущено в напрямку Іраку.

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