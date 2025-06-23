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Долар стрімко злітає вгору, а євро раптово пішло у піке: новий курс валют

Анна Косик
23 червня 2025, 17:01
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Курс євро не опустився нижче психологічної позначки, але після історичного максимуму дещо просів.
Доллар, евро
Офіційний курс валют на 24 червня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 23 червня
  • Наскільки зміниться курс євро після встановлення історичного максимуму

Національний банк України змінив курс долара та євро до гривні на 24 червня. Якщо курс американської валюти знову піднявся, то європейська - просіла після встановлення історичного максимуму.

Про це свідчать дані на сайті регулятора. У порівнянні з 23 червня офіційний курс долара на завтра, 24 червня, підніметься на 3 копійки і становитиме 41,8702 гривні за 1 долар.

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Натомість ситуація з курсом євро протилежна. Після максимуму євро подешевшає аж на 17 копійок. 24 червня офіційно курс європейської валюти становитиме 48,0209 гривні.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара США / Інфографіка: Главред

На міжбанку долар пішов у круте піке, адже валюта США впала на 6 копійок та становить 41,88-41,91 грн/долар (купівля-продаж) у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара та євро на готівковому ринку зріс майже однаково: американська валюта до 42 гривень, тобто на 15 копійок, а європейська до 48,65 гривень, що на 20 копійок більше.

Курс валют в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомляв, що цього тижня, як і попереднього, валютний ринок перебуватиме в позитивній "затяжній" фазі стабільності.

Раніше, як писав Главред, економіст Олександр Хмелевський повідомив, що у липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним. Національний банк не поспішає з девальвацією національної валюти.

Напередодні стало відомо, що упродовж нового робочого тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно спокійною. Долар перебуватиме в межах попередніх показників. Будь-які курсові "загострення" лише гіпотетичні.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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