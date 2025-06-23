Долар стрімко злітає вгору, а євро раптово пішло у піке: новий курс валют

Курс євро не опустився нижче психологічної позначки, але після історичного максимуму дещо просів.

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Офіційний курс валют на 24 червня / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс долара 23 червня

Наскільки зміниться курс євро після встановлення історичного максимуму

Національний банк України змінив курс долара та євро до гривні на 24 червня. Якщо курс американської валюти знову піднявся, то європейська - просіла після встановлення історичного максимуму.

Про це свідчать дані на сайті регулятора. У порівнянні з 23 червня офіційний курс долара на завтра, 24 червня, підніметься на 3 копійки і становитиме 41,8702 гривні за 1 долар.

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Натомість ситуація з курсом євро протилежна. Після максимуму євро подешевшає аж на 17 копійок. 24 червня офіційно курс європейської валюти становитиме 48,0209 гривні.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

На міжбанку долар пішов у круте піке, адже валюта США впала на 6 копійок та становить 41,88-41,91 грн/долар (купівля-продаж) у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара та євро на готівковому ринку зріс майже однаково: американська валюта до 42 гривень, тобто на 15 копійок, а європейська до 48,65 гривень, що на 20 копійок більше.

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Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомляв, що цього тижня, як і попереднього, валютний ринок перебуватиме в позитивній "затяжній" фазі стабільності.

Раніше, як писав Главред, економіст Олександр Хмелевський повідомив, що у липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним. Національний банк не поспішає з девальвацією національної валюти.

Напередодні стало відомо, що упродовж нового робочого тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно спокійною. Долар перебуватиме в межах попередніх показників. Будь-які курсові "загострення" лише гіпотетичні.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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