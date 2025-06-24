Весілля року мультимільярдера Безоса - інсайдер розкрив головні таємниці церемонії

Лорен Санчес, схоже, отримала від нареченого повний карт-бланш на підготовку.

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Весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес - де і коли відбудеться церемонія / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Коли відбудеться весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес

Як і з ким відзначатимуть цю подію закохані

У травні 2023-го року американський мільярдер Джефф Безос зробив пропозицію руки і серця журналістці та ведучій Лорен Санчес. Через два роки пара нарешті готова йти під вінець.

Як повідомляють інсайдери виданню Daily Mail, свято, яке вже охрестили весіллям року, триватиме цілих три дні - 26, 27 і 28 червня. Місцем для урочистості обрали Венецію.

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26 червня відбудеться гала-вечеря, 27 червня в базиліці XVI століття Сан-Джорджо-Маджоре Безос і Санчес поєднуються узами шлюбу, а 28 червня молодята та їхні гості відриватимуться на вечірці з нагоди їхнього одруження. Передбачається, що в якості локації для свята вибрали одне з історичних венеціанських палаццо або яхту нареченого Koru, на якій він і став перед своєю коханою на одне коліно два роки тому.

Весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес - де і коли відбудеться церемонія / ua.depositphotos.com

На весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес буде близько 200 гостей зі списку топових світових артистів, впливових бізнесменів і політиків. Серед імовірних запрошених, наприклад, члени сімей Трампа і Кардаш'ян.

Зазначається також, що бізнесмен витратить на весілля 15-20 мільйонів доларів. При цьому сам Безос в організації церемонії та супутніх вечірок участі не брав - усім займалася Санчес.

Весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес - де і коли відбудеться церемонія / ua.depositphotos.com

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Хто такий Джефф Безос? Джеффрі Престон "Джефф" Безос (прізвище при народженні - Йоргенсен) - американський підприємець, засновник інтернет-компанії Amazon.com, творець і власник аерокосмічної компанії Blue Origin, є главою видавничого дому The Washington Post. Один із найбагатших людей світу. За даними Forbes статки Безоса на травень 2022 року оцінюють у 150,1 млрд $, повідомляє Вікіпедія.

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