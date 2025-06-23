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Готували новий замах на Гордона: СБУ розкрили агентурно-бойову групу РФ

Юрій Берендій
23 червня 2025, 15:38оновлено 23 червня, 16:33
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СБУ запобігла черговому замаху російських спецслужб, цього разу агентурна мережа ФСБ готувала вбивство журналіста Дмитра Гордона за 400 тисяч доларів.
Готували новий замах на Гордона: СБУ розкрили агентурно-бойову групу РФ
СБУ викрила агентурну групу РФ, яка готувала замах на Гордона / Колаж Главред, фото: СБУ, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • СБУ попередила замах на журналіста Дмитра Гордона
  • Росія обіцяла виконавцям замаху 400 тисяч доларів

У Києві Служба безпеки України викрила агентурно-диверсійну мережу ФСБ, яка планувала черговий замах на журналіста Дмитра Гордона. Завдяки багатоетапній спецоперації контррозвідка запобігла злочину. Було одночасно затримано чотири бойові групи разом із їхнім координатором (резидентом), які діяли на замовлення російських спецслужб. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Слідство встановило, що за вбивство журналіста російська сторона пообіцяла виконавцям 400 тисяч доларів. Підготовку до замаху здійснював глибоко законспірований агент, що діяв у столиці.

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"Ним виявився 36-річний громадянин рф з Північного Кавказу, якого ФСБ "маршрутизувала" в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з Росії. Для більшої конспірації, російська спецслужба сфабрикувала проти нього кримінальні справи та оголосила у розшук", - йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України повідомила, що після початку повномасштабного вторгнення один із фігурантів отримав від куратора ФСБ завдання сформувати у Києві агентурно-бойові групи, до складу яких мали входити вихідці з Північного Кавказу.

Виконавши вказівку, він залучив спільників, придбав на гроші ФСБ кілька автомобілів, замаскував їх під таксі та оснастив прихованими відеореєстраторами. Використовуючи ці машини, агенти здійснювали спостереження за журналістом Дмитром Гордоном, зокрема вивчали його маршрути, місця постійного перебування та оцінювали рівень охорони.

За планом російських спецслужб, після здійснення збройного нападу виконавець мав швидко залишити місце події, знищити докази та сховатися. З цією метою координатор також підбирав мотоцикл для втечі.

Втім, контррозвідка СБУ випередила злочинні дії, затримавши як резидента, так і всіх учасників групи на етапі підготовки до замаху.

"Також у ході документування розвідактивності фігурантів було встановлено, як вони отримали додаткові завдання на коригування ворожого вогню та "замовлення" на іноземців, котрі воюють за Україну. Серед них був росіянин, що наразі воює за нашу державу у складі РДК", - додали у спецслужбі.

Слідчі СБУ оголосили затриманим підозру за статтею про терористичний акт (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України). Усі фігуранти справи наразі перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Успішні операції СБУ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України продовжує викривати ворожих агентів та запобігати диверсіям у тилу. Так, 9 червня СБУ затримала 41-річного чоловіка, який збирався передати російським спецслужбам координати українських систем ППО та мобільних вогневих груп у столиці.

Раніше, 3 червня, в Харкові затримали агента ФСБ, який служив у штурмовій бригаді Нацгвардії й передавав координати для обстрілів власного підрозділу.

А 2 червня в Києві вдалося запобігти серії терактів. СБУ було затримано ще одного російського агента, який планував підірвати автомобілі українських військовослужбовців.

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Хто такий Дмитро Гордон?

Дмитро Ілліч Гордон - радянський і український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).

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