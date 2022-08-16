Розстріляли сім'ю з 5-річною дитиною: нові деталі звірств окупантів РФ на Київщині

В результаті розстрілу автомобіля росіянами загинув глава сім'ї, його дружина і старший 17-річний син.
В Київській області виявили тіло ще однієї людини, вбитої російськими окупантами в лютому 2022 року.
Як повідомив в Telegram начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Небітов, машину 58-річного жителя Бучанщини та його родини війська РФ обстріляли наприкінці лютого, коли мирні жителі намагалися евакуюватися з окупованого району Київської області. Трагедія трапилася на дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця.
У поліції уточнили, що в результаті розстрілу автомобіля росіянами загинув глава сім'ї, його дружина і старший 17-річний син.
Повідомляється, що куля також влучила в голову 5-річній Анастасії, але дитину дивом врятували лікарі.
За словами Небітова, ще на початку квітня вдалося виявити тіла двох членів цієї сім'ї, а 15 серпня виявили і оглянули третє тіло.
Раніше повідомлялося, що Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.
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