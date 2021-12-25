"Розширити кордони до Кракова": політолог розповів, чого домагається Путін

Байден реагує дуже невиразно, і це штовхає Путіна на подальші авантюри / Фото Reuters

Президент США Джо Байден поводиться дуже невиразно, що і штовхає господаря Кремля Володимира Путіна на нові авантюри. Таку думку озвучив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, під час зустрічі в Женеві Путін вичавив з Байдена необхідне Кремлю формулювання Мінських угод, передає Апостроф.

Для президента РФ дуже важливо підключити Америку до тиску на Україну, щоби Київ прийняв кремлівську інтерпретацію Мінських угод та легалізував у політичному полі України ЛДНР. Однак це вдалося переграти українській дипломатії та американському істеблішменту.

"Але Путін не заспокоївся. Три місяці з кожного московського чайника звучало, що ось-ось буде зустріч Байдена-Путіна. І ми отримали відеозв'язок. І Путіну знову вдалося якимось чином запудрити мізки Байдену, і знову він щось заговорив про Мінські угоди - це Путін надзвичайно схвалив і викотив такий ось ультиматум", - сказав Піонтковський.

Політолог вважає, що президент Росії поводиться як останній представник роду Чингізидів - він вимагає розширити свої кордони до завоювання Батия в 70-х роках ХІІ століття.

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"Максимально Монгольська імперія просунулася тоді до Кракова. Ось він почувається спадкоємцем Чингізидів, таким останнім ханом великої імперії", - вважає Піонтковський.

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На думку політолога "єдина реакція Заходу могла би бути простою - людина збожеволіла, і ми ніколи не будемо обговорювати такі речі".

"Але такої лінії тримається до сьогоднішнього лише генеральний секретар НАТО Столтенберг і ваші союзники в Європі, які бачать себе в якості першої жертви. Але Байден реагує дуже невиразно, і це штовхає Путіна на подальші авантюри", - резюмував політичний аналітик.

Як повідомляв Главред, президент Росії Володимир Путін на пресконференції 23 грудня зробив кілька заяв на адресу України. Зокрема, Путін відповів на запитання, чи може він дати гарантію, що РФ не нападе на Україну. За його словами, це залежатиме від забезпечення безпеки Росії.

Президент РФ також заявив, що з трактуванням Мінських угод є проблеми.

"Чи є проблеми? Так, тому що відповідно до Мінських угод Росія є посередником, а нас хочуть зробити стороною конфлікту. У Мінських угодах такого немає, і ми на це не погоджувалися", - заявив Путін.

17 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував перспективи реалізації Мінських угод. За його словами, РФ повинна виконати свої зобов'язання. Зокрема, від російської сторони очікують реалізації домовленостей саміту в Нормандському форматі 2019 року у сфері безпеки.

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