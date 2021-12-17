Україна готова виконати Мінськ: РФ повинна забезпечити безпеку на Донбасі - Кулеба

Україна не відмовляється від виконання Мінських угод і готова рухатися шляхом їх реалізації, говорить глава МЗС України.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував перспективи реалізації Мінських угод.
Як підкреслив він в ефірі каналу 1+1, Україна готова виконати Мінські угоди, але при цьому РФ повинна виконати свої зобов'язання.
Глава МЗС України пояснив, що від російської сторони очікують реалізації домовленостей саміту в Нормандському форматі 2019 року у сфері безпеки.
За його словами, Україна не відмовляється від виконання Мінських угод і готова рухатися шляхом їх реалізації.
"Але все починається з безпеки. І Росія повинна почати з того зараз, щоб виконати хоча б домовленості Паризького саміту 2019 року", - сказав Кулеба.
Глава українського зовнішньополітичного відомства пояснив, що контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду з українського боку відкриті, а з протилежного – закриті. Крім того, обмін заручниками заморожений, відновлення припинень вогню не відбувається.
"Україна все це зробила і готова рухатися вперед. Росія повинна почати хоча б з малого – з безпеки", – додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Україна не піде на головну вимогу Росії – переговори з так званими представниками російських окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР". Москва є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.
Приклад Молдови, яка погодилася на умови росіян – пішла на переговори з сепаратистами і проголосила позаблоковий курс – показує безглуздість односторонніх поступок Москві, підкреслив він.
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Агресія Росії на Донбасі
У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.