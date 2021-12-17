Україна готова виконати Мінськ: РФ повинна забезпечити безпеку на Донбасі - Кулеба

Дмитро Кулеба / Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував перспективи реалізації Мінських угод.

Як підкреслив він в ефірі каналу 1+1, Україна готова виконати Мінські угоди, але при цьому РФ повинна виконати свої зобов'язання.

Глава МЗС України пояснив, що від російської сторони очікують реалізації домовленостей саміту в Нормандському форматі 2019 року у сфері безпеки.

За його словами, Україна не відмовляється від виконання Мінських угод і готова рухатися шляхом їх реалізації.

"Але все починається з безпеки. І Росія повинна почати з того зараз, щоб виконати хоча б домовленості Паризького саміту 2019 року", - сказав Кулеба.

Реклама

Глава українського зовнішньополітичного відомства пояснив, що контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду з українського боку відкриті, а з протилежного – закриті. Крім того, обмін заручниками заморожений, відновлення припинень вогню не відбувається.

"Україна все це зробила і готова рухатися вперед. Росія повинна почати хоча б з малого – з безпеки", – додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Україна не піде на головну вимогу Росії – переговори з так званими представниками російських окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР". Москва є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

Приклад Молдови, яка погодилася на умови росіян – пішла на переговори з сепаратистами і проголосила позаблоковий курс – показує безглуздість односторонніх поступок Москві, підкреслив він.

Читайте ще: