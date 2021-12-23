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Майбутнє Донбасу, вплив Зеленського і атака на Київ: Путін зробив гучні заяви на адресу України

23 грудня 2021, 14:21

За словами Путіна, Росія повинна думати про свою безпеку на перспективу.

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Володимир Путін / REUTERS

Президент Росії Володимир Путін на пресконференції 23 грудня зробив кілька заяв на адресу України.

Зокрема, Путін відповів на питання, чи може він дати гарантію, що РФ не нападе на Україну.

За його словами, це залежатиме від забезпечення безпеки Росії.

"З приводу гарантій. Наші дії будуть залежати не від ходу переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні і на історичну перспективу", - заявивти, не пояснивши, про яку "історичну перспективу" йдеться.

Росія проти нерозширення НАТО на схід

"Ми, чи що ставимо ракети біля кордонів США, ні, це США знаходяться у нас на порозі, хіба це надмірна вимога: не ставити ніяких ударних систем біля нашого будинку, чого тут незвичайного?",- заявив він.

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Путін заявив, що Захід повинен дати гарантії безпеки Росії - "негайно і зараз, а не вимагати їх від нас".

"Нам важливий не хід переговорів, нам важливий результат. Жодного дюйма на схід сказали нам в 90-і роки, ну і чого? Надули", - сказав президент РФ.

Мінські угоди

Путін заявив, що з трактуванням Мінських угод є проблеми.

"Чи є проблеми? Так, тому що відповідно до Мінських угод Росія є посередником, а нас хочуть зробити стороною конфлікту. У Мінських угодах такого немає, і ми на це не погоджувалися", - заявив Путін.

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Він також підкреслив, що в 2015 році йому довелося вмовляти тодішніх ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" поставити підписи під Мінським Комплексом заходів.

Зеленський потрапив під вплив "нациків"

"Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", замість того, щоб відповідати на запит людей про мир", - заявив він.

За його словами, це нібито сталося після приходу Зеленського до влади.

Війна з Україною

"Нам кажуть "війна, війна, війна". Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі, - ред.), І нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей, а втрутитеся і будете захищати - ось такі нові санкції підуть. І готуються, може бути, до цього", - зазначив Путін.

Він додав, що Росія повинна думати про свою безпеку на перспективу.

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"Але це не наш вибір, ми цього не хочемо. Саме тому я відповів на пропозицію президента Байдена призначити відповідальних представників для того, щоб вести переговори з питань стратегічної стабільності... тому без всяких хитрощів ми просто поставили прямо питання, що ніякого руху НАТО на Схід далі бути не повинно. Вони повинні нам щось відповісти", - зазначив президент Росії.

Путін звинуватив Німеччину через постачання газу в Україну

За словами Путіна, Газпром поставив Берліну на 5 млрд кубометрів газу більше, ніж за контрактом, але цей газ не бачать німецькі споживачі.

"Є труба, яка з'єднує польську трубопровідну систему з українською. Обсяг приблизно 3 млн кубометрів на добу. Саме стільки з ФРН подають до Польщі. У мене є всі підстави вважати, що в кінцевому підсумку цей газ йде в Україну. І споживачам в Європі і ФРН треба б знати, що відбувається насправді. І, може бути, звернутися в певні інстанції з проханням роз'яснити цю позицію. І замість того, щоб подавати в Польщу, а потім в Україну, намагаючись там комусь підтримати штани, краще б здійснювати подальші поставки в Європу і вплинути на ціну на споті", - зазначив Путін.

Читайте таке:

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