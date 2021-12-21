Вже на католицьке Різдво: британські ЗМІ назвали нову дату вторгнення РФ в Україну

Російська армія / Reuters

Керівництво британської зовнішньої розвідки MI-6 попередило уряд Сполученого Королівства про нібито цілком реальну можливості військового вторгнення Росії в межі України вже напередодні католицького Різдва - 25 грудня. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Star.

Британські розвідники підкреслюють, що РФ зосередила на кордоні мінімум сто тисяч солдатів наземних військ, а також танки, бойові вертольоти, артилерійські батареї і зенітні полки.

До того ж, є інформація, що дата ймовірної атаки країни-агресора буде приурочена до 42-ї річниці вторгнення Радянського Союзу в Афганістан.

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20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

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Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

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