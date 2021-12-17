Кожен третій українець готовий до збройного спротиву у разі вторгнення РФ – опитування

Чи готові українці боронити кордони зі зброєю в руках/ Reuters

Чи готові українці чинити опір загарбнику у разі масштабного вторгнення російських військ на територію України? Таке питання громадянам поставили працівники Київського міжнародного інституту соціології.

За результатами опитування виявилося, що 33,3% – тобто кожен третій – готовий зі зброєю в руках чинити опір ворогу, якщо той нападе на його місто чи село.

Цей показник був найвищим на заході України (39,7%) та у центральних областях (33,7%). На півдні ствердну відповідь на це запитання дали 29,7% респондентів, на сході – 25,6%.

На запитання, чи готові вони опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору "так" відповіли 21,7% опитаних.

При цьому загалом одним або іншим способом готові чинити опір 50,2% громадян.

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читайте такожПотенціал для шантажу: Зеленський назвав причину скупчення військ РФ біля українського кордону"У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на заході до 37,2% на сході", – йдеться у повідомленні.

Серед інших запропонованих відповідей опитані також обирали такі:

виїхали б у більш безпечний регіон – 14,8%,

виїхали б закордон – 9,3%,

нічого б не робили – 18,6%.

Не визначилися із відповіддю 12,1% опитаних, а 1,1% відмовилися відповісти на запитання.

Опитування проводилося у телефонному режимі у період з 2 по 11 грудня 2021 року. Вибірка становила 2000 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України, крім АР Крим.

Російські військові біля українського кордону

Про стягування російських військ до українського кордону повідомили іноземні видання наприкінці жовтня цього року – американські видання The Washington Post і Politico опублікували статті, в яких йшлося про концентрацію військ Росії біля кордонів України. В якості підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що чисельність військових підрозділів поблизу українських рубежів може збільшитися до 175 тисяч. Проте Київ буде готовий до такого розвитку подій, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський 10 грудня заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. Російська влада сказала про це Америці і світу, про що Зеленському, за його словами, розповів глава Білого дому Джо Байден.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, наразі біля українських рубежів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент як мінімум в 500-600 тисяч. Щоб наростити наступальні сили, Москві буде потрібно більше 24 годин.

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