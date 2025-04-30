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Потужні вибухи й пожежа: ЗМІ про удар дронів СБУ по великому військовому заводу у РФ

Олексій Тесля
30 квітня 2025, 14:16
192
Муромський приладобудівний завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих.
Дрон
Дрони вдарили по військових потужностях РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • Дрони уразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області
  • На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель

Ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію, у ніч на середу, 30 квітня.

Під ударом опинився Муромський приладобудівний завод, повідомило агентству Інтерфакс-Україна джерело в СБУ.

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За словами співрозмовника агентства, завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих і виробів для військово-морського флоту і військової авіації РФ.

"На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа", - зазначило джерело.

Муромський приладобудівний завод внесено до санкційних списків України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. "СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території РФ", - додав співрозмовник агентства.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

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Раніше повідомлялося про те, що в Муромі дрон влучив у завод, що виробляє боєприпаси. На Муромському приладобудівному заводі згоріла прохідна заводу, а також один зі складів продукції, що випускається.

Як писав Главред, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи після того, як ударні безпілотники "навідалися" на аеродроми РФ. Зокрема, дрони були помічені в Новофедорівці та Качі.

Нагадаємо, раніше в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ пишуть про атаку на розташування 112-ої гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя десятків українців.

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