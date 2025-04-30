Потужні вибухи й пожежа: ЗМІ про удар дронів СБУ по великому військовому заводу у РФ

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- Дрони уразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області
- На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель
Ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію, у ніч на середу, 30 квітня.
Під ударом опинився Муромський приладобудівний завод, повідомило агентству Інтерфакс-Україна джерело в СБУ.
За словами співрозмовника агентства, завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих і виробів для військово-морського флоту і військової авіації РФ.
"На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа", - зазначило джерело.
Муромський приладобудівний завод внесено до санкційних списків України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. "СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території РФ", - додав співрозмовник агентства.
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Раніше повідомлялося про те, що в Муромі дрон влучив у завод, що виробляє боєприпаси. На Муромському приладобудівному заводі згоріла прохідна заводу, а також один зі складів продукції, що випускається.
Як писав Главред, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи після того, як ударні безпілотники "навідалися" на аеродроми РФ. Зокрема, дрони були помічені в Новофедорівці та Качі.
Нагадаємо, раніше в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ пишуть про атаку на розташування 112-ої гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя десятків українців.
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