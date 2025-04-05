У Поволжі дрони СБУ підірвали завод із виробництва вибухівки – ЗМІ

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів і кілька осередків загоряння.

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Дрони вдарили по заводу Промсинтез / Колаж: Главред, фото: , скріншот, promsintez.su

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У Самарській області дрони вдарили по заводу Промсинтез

Зафіксовано щонайменше 20 вибухів і кілька осередків займання

Дрони СБУ уразили в Самарській області РФ завод Промсинтез, який займається виробництвом вибухівки.

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Про це йдеться в повідомленні агентства Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в спецслужбі.

"Вночі ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області. Цей завод є одним із провідних у РФ і СНД виробників промислових вибухових речовин (амонал, амоніт, грануліт)", - повідомило джерело.

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів і кілька осередків загоряння. Як наслідок - керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

"СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК і виробляють зброю для війни проти України. Такі об'єкти є абсолютно законними військовими цілями", - зазначило інформоване джерело в СБУ.

/ Главред

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Раніше повідомлялося про те, що Ростовська область зазнала атаки безпілотників. Системи ППО працювали в різних районах області, зокрема, дрони були знищені в Міллеровському і Шолоховському районах.

Як повідомляв Главред, у Самарській області країни-агресора РФ прогримів вибух на заводі "Промсинтез", який займається виробництвом вибухових речовин. Загинули шестеро людей, ще двоє - дістали травми. Інцидент стався в місті Чапаєвську.

Крім цього, в ніч на 20 березня в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза "Енгельс" у Саратовській області - ворог внаслідок нічної операції втратив ракети.

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