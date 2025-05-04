Потужний "приліт" та пожежа: у РНБО розкрили, що було на заводі в Брянській області

Цей завод спеціалізувався на виробництві електроніки для оборонного комплексу окупантів.

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Що виготовляли на заводі "Стрєла" в Брянській області / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

Дрони атакували російський завод "Стрєла" у Брянській області

На заводі виробляли електроніку для оборонного комплексу окупантів

Дрони атакували завод "Стрєла" в Суземці Брянської області РФ. Він більше не зможе працювати після цієї атаки. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Цей завод спеціалізувався на виробництві електроніки для оборонного комплексу окупантів.

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На цьому заводі виготовляли:

трансформатори,

дроселі,

автотрансформатори з регулюванням напруги,

котушки індуктивності,

фільтри та інші електротехнічні компоненти,

радіолокаційне обладнання.

"Також завод співпрацює з корпорацією "Ростех", постачаючи продукцію для підприємств російського військово-промислового комплексу", - написав Коваленко.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, у Коломні пролунали вибухи внаслідок атаки невідомих безпілотників. Там розташоване АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"", на яке і нібито була здійснена атака. Підприємство спеціалізується на виробництві переносних зенітних ракетних комплексів, протитанкових ракетних комплексів, оперативно-тактичних ракетних комплексів та комплексів активного захисту.

Раніше також після атаки дронів на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Росії спалахнула велика пожежа. Площа загоряння становило 720 кв. метрів.

Згодом з'ясувалося, що це ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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