Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Потужний "приліт" та пожежа: у РНБО розкрили, що було на заводі в Брянській області

Ангеліна Підвисоцька
4 травня 2025, 16:34
2847
Цей завод спеціалізувався на виробництві електроніки для оборонного комплексу окупантів.
завод Стрела в Брянской области
Що виготовляли на заводі "Стрєла" в Брянській області / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

  • Дрони атакували російський завод "Стрєла" у Брянській області
  • На заводі виробляли електроніку для оборонного комплексу окупантів

Дрони атакували завод "Стрєла" в Суземці Брянської області РФ. Він більше не зможе працювати після цієї атаки. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Цей завод спеціалізувався на виробництві електроніки для оборонного комплексу окупантів.

відео дня

На цьому заводі виготовляли:

  • трансформатори,
  • дроселі,
  • автотрансформатори з регулюванням напруги,
  • котушки індуктивності,
  • фільтри та інші електротехнічні компоненти,
  • радіолокаційне обладнання.

"Також завод співпрацює з корпорацією "Ростех", постачаючи продукцію для підприємств російського військово-промислового комплексу", - написав Коваленко.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, у Коломні пролунали вибухи внаслідок атаки невідомих безпілотників. Там розташоване АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"", на яке і нібито була здійснена атака. Підприємство спеціалізується на виробництві переносних зенітних ракетних комплексів, протитанкових ракетних комплексів, оперативно-тактичних ракетних комплексів та комплексів активного захисту.

Раніше також після атаки дронів на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Росії спалахнула велика пожежа. Площа загоряння становило 720 кв. метрів.

Згодом з'ясувалося, що це ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Андрій Коваленко Брянська область
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Горить 20 га лісу, вибухають боєприпаси: що відбувається на Харківщині

Горить 20 га лісу, вибухають боєприпаси: що відбувається на Харківщині

17:34Україна
Потужний "приліт" та пожежа: у РНБО розкрили, що було на заводі в Брянській області

Потужний "приліт" та пожежа: у РНБО розкрили, що було на заводі в Брянській області

16:34Війна
Температура різко знизиться: відомо, коли Україну накриють дощі з грозами

Температура різко знизиться: відомо, коли Україну накриють дощі з грозами

16:00Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Дощі, грози та потужний вітер: скоро Україну накриє різке похолодання

Дощі, грози та потужний вітер: скоро Україну накриє різке похолодання

Мокрий сніг, дощі та сильний вітер: названо дату різкого похолодання в Україні

Мокрий сніг, дощі та сильний вітер: названо дату різкого похолодання в Україні

Путін даремно витратив три роки війни

Путін даремно витратив три роки війни

Травень принесе прибуток: які ТОП-6 знаків отримають фінансовий сюрприз

Травень принесе прибуток: які ТОП-6 знаків отримають фінансовий сюрприз

Ціни вже впали на 12%: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Ціни вже впали на 12%: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Останні новини

18:02

Україна отримає ще дві системи Patriot: коли та хто їх надасть

17:46

У 4 знаків зодіаку почнеться "біла смуга" в житті: хто стане щасливчиком травня

17:34

Горить 20 га лісу, вибухають боєприпаси: що відбувається на ХарківщиніФото

17:31

Двоє дітей та невдалий шлюб: Валентин Лещинський розкрив свої "скелети в шафі"

17:02

Рекордний обвал цін: в Україні може подешевшати популярний продукт

Трамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днівТрамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днів
17:01

Яка валіза кому належить: потрібно розгадати загадку за 5 секунд

16:34

Потужний "приліт" та пожежа: у РНБО розкрили, що було на заводі в Брянській області

16:08

Не для параду: експерт розкрив справжню мету "перемир'я" Путіна на 9 травня

16:00

Температура різко знизиться: відомо, коли Україну накриють дощі з грозами

Реклама
15:44

Швеція платитиме мігрантам 32 тисячі євро за повернення на батьківщину

15:19

ЗСУ руйнують плани командування РФ контрударами біля Покровська - генерал

15:14

Виправдання окупації Криму у 2014 році: Путін зробив абсурдну заяву

14:49

"Готуємо хороші новини для України": Зеленський прибув із візитом до Чехії

14:44

Ситуація напружена: РФ захопила ще один населений пункт у Донецькій області

13:49

Як відіпрати дуже брудні білі шкарпетки: давно забутий, але дуже хороший спосібВідео

13:37

Мокрий сніг, дощі та сильний вітер: названо дату різкого похолодання в Україні

13:26

"Серце прихопило": Тишкевич розкрила обурливу витівку зрадниці Байрак

13:12

За місяць мінус 30 ворожих рот: командир бригади "Птахи Мадяра" показав у цифрах роль дронів на полі боюФото актуально

12:58

Дрон знищив депо "Нової пошти" в Ізюмі: можливі затримки посилок

12:56

Зеленський звинуватив Орбана в блокуванні України в ЄС: прем'єр різко відповів

Реклама
12:24

Через Китай сповільнилося обертання Землі та змінився час - вчені NASA

12:22

Путін зробив заяву про примирення з Україною: що він сказав

12:22

Як вивести застарілі плями з килима: дуже легкий, але робочий спосібВідео

12:12

Чому не можна залишати невимиті вікна в домі 5 травня: яке свято і день ангела

11:54

Екіпаж загинув: Буданов розповів нові деталі збиття російських Су-30

11:26

Зеленський звинуватив РФ в цинізмі через удари по Україні - деталі

11:26

Нічний удар по Києву: у Оболонській РДА розповіли, що робити постраждалим

11:19

Зграя дронів уразила об'єкт оборонного комплексу РФ у Брянській області - ЗМІ

10:37

Як позбутися запаху в туалеті на дачі: простий, але дуже ефективний спосіб

10:35

Путін втратить дар мови: Жданов розповів, що Україна застосувала нову стратегію

09:46

"Немає нічого розумного": католики розлючені через фото Трампа в образі Папи Римського

09:21

ЗСУ уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії РФ у районі Бахмута

09:09

Український дрон може додати параду в Москві вогникаПогляд

09:07

ЗСУ контратакують та знищують техніку РФ на різних ділянках фронту - ISW

08:52

Росіяни вночі атакували Черкаси: пошкоджено гуртожиток, горіли квартири

07:52

Київ після атаки дронів: є постраждалі, пошкоджено торговий центр

07:10

Що має ноги, але не ходить: таку загадку зможуть розгадати лише одиниці

06:05

Путін даремно витратив три роки війниПогляд

05:34

Гороскоп на завтра 5 травня: Скорпіонам - казковий вечір, Стрільцям - подарунок

04:45

Як сказати українською "располагать к себе": є кілька варіантівВідео

Реклама
03:42

Гороскоп на травень 2025 для Риб: чого чекати в коханні, фінансах і на роботіВідео

02:31

РФ готує польові табори: названо чисельність угруповання для удару по Європі

01:00

Травень принесе прибуток: які ТОП-6 знаків отримають фінансовий сюрприз

00:10

Ціни вже впали на 12%: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

03 травня, субота
23:14

Даша Кацуріна заінтригувала обручкою: фанати в захваті

23:13

Зеленський помирився з Трампом у Ватикані за 15 хвилин: у WSJ розкрили фактор успіху

22:21

ЗСУ "відмінусували" другий за добу російський літак в Криму - Зеленський

22:09

Зеленський зробив гучну заяву про перемир'я з РФ і назвав ключову умову

21:53

Не абсолютні, але реальні шанси вижити: що чекає на УкраїнуПогляд

21:26

"Вибирайте тон": Сійярто накинувся на Зеленського після жорсткої критики Орбана

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти