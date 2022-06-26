РФ вдарила ракетами по Черкаській області: є загиблий і постраждалі

У Черкаській області два ракетних прильоти поблизу обласного центру.
У неділю, 26 червня, в результаті ракетних ударів по території Черкаської області загинула одна людина.
Ще п'ятеро отримали поранення, повідомив голова Черкаської обласної dійськової адміністрації Ігор Табурець.
За його даними, в результаті ракетного удару РФ пошкоджено об'єкт інфраструктури.
"Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкаській області. Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об'єкт інфраструктури", - заявив він.
Нагадаємо, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.
З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї.
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