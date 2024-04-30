РФ навмисне запустила саме таку ракету: стало відомо, якою зброєю Росія вдарила по Одесі

Це було свідоме рішення офіцерів РФ застосувати саме таку зброю для атаки по місту. Вони хотіли вбити якнайбільше мирних українців, заявив генпрокурор.

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Стало відомо, якою зброєю Росія вдарила по Одесі 29 квітня/ колаж: Главред, фото: Одеська ОВА

Російські окупанти для атаки по Одесі ввечері 29 квітня застосували балістичну ракету "Іскандер" із касетним боєзарядом. Саме таку зброю офіцери країни-агресорки РФ обрали для удару навмисно – таким чином вони хотіли вбити якнайбільше мирних українців.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Він повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару зросла до п’яти, понад 30 осіб були травмовані.

"Росія цинічно нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу. П’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані", – повідомив генпрокурор. відео дня

Він зазначив, що офіцери країни-агресорки Росія навмисно обрали для удару саме таку зброю – тому що вони хотіли призвести до значних жертв серед цивільного населення.

"Удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст", – зазначив Костін.

Удар по Одесі 30 квітня/ скрін

Дивіться відео удару по Одесі 30 квітня:

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Нагадаємо, РФ атакувала Одесу ракетами ввечері 29 квітня. Внаслідок цього були пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. Також внаслідок російської атаки загорівся будинок колишнього регіонала Сергія Ківалова.

Після цього стало відомо, якою зброєю атакувала Росія під час удару по набережній Одеси 29 квітня. За словами спікера Сил оборони Півдня Дмитра Плетенчука, РФ вдарила по набережній Одеси боєприпасами для знищення живої сили.

Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей і собака. Серед загиблих – проректор "Одеської академії" Борис Васильєв.

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