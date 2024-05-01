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Росія вдарила по Одесі балістикою: в місті сильна пожежа, є постраждалі

Руслана Заклінська
1 травня 2024, 22:33оновлено 2 травня, 00:17
Ворог атакував пункт сортування "Нової пошти", на місці влучання почалась сильна пожежа.
Росія вдарила по Одесі балістикою: в місті сильна пожежа, є постраждалі
Росыя вдарила ракетами по Одессі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Нової Пошти, скріншот

Увечері середи, 1 травня, в Одесі прогриміли вибухи. За кілька хвилин до цього військові попереджали про загрозу удару балістикою. Про це повідомили Повітряні сили України та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написали у Повітряних силах близько 21:55.

Приблизно о 22:00 в Одесі пролунали вибухи. На цей час у місті та в Одеській області діяла повітряна тривога. Голова ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

відео дня

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" – написав він.

За даними місцевих Telegram-каналів, в Одесі пролунало два вибухи. Незабаром місцеві помітили густий стовп диму. У місті повідомляють про сильну пожежу. За попередньою інформацією, окупанти вдарили по "Новій Пошті".

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа", - повідомив глава Одеської ОДА Олег Кіпер о 22:55.

Оновлено о 23:25: "Нова пошта" підтвердила удар росіян по пункту сортування в Одесі. Серед співробітників команії загиблих та постраждалих немає. Також "Нова пошта" обіцяє компенсувати клієнтам усі знищені посилки.

"Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки, які були в дорозі - перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі", - йдеться у повідомленні.

О 23:22 в Одесі повторно оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

"Жителі Одеси та Одеського району, знову дуже прошу вас перебувати у безпечних місцях до відбою. Це важливо!", - закликав Кіпер.

Оновлено о 0:15: 18 співробітників "Нової пошти" були на зміні під час ракетного удару по Одесі. Усі вони встигли сховатися в укритті, як розповів співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

"За попередніми даними постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсації клієнтам та проєкт з відновлення приміщення", - повідомив Поперешнюк.

Ракетні удари РФ по Україні - новини по темі

Нагадаємо, пізно ввечері 30 квітня окупанти атакували Одесу ракетами, в місті пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинули шість людей. Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що через нічну атаку постраждали житлові будинки, в яких вибито вікна та двері, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Крім цього, 26 квітня Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти. У Сумах окупанти вдарили по промисловому об'єкту. На Харківщині під обстрілом опинилися Дергачі. Внаслідок атаки постраждали 4 людини.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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