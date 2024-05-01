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РФ вдарила балістикою по Одесі: загинули три людини, є руйнування

Анна Ярославська
1 травня 2024, 06:45
Унаслідок нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Ракетний удар по Одесі
РФ завдала ракетного удару по Одесі ввечері 30 травня / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС

Пізно ввечері 30 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки загинули три людини, ще троє - поранені.

Як повідомив у Telegram мер міста Геннадій Труханов, країна-агресор РФ вдарила по Одесі балістичними ракетами.

Унаслідок нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

відео дня

Зранку приступить до роботи оперативний штаб районної адміністрації.

Дивіться відео - Наслідки ракетного удару РФ по Одесі 30 травня:

Скриншот

Труханов звернувся до жителів Одеси та попередив про можливі посилення ворожих повітряних ударів найближчим часом. Він закликав громадян своєчасно реагувати на сигнали тривоги і перебувати в укриттях під час російських обстрілів.

"Ви бачите, що у ворога почалися "сакральні дати". Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я дуже прошу вас максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги й оперативно рухатися в безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров'я", - написав мер.

Ракетний удар по Одесі 30 травня

Російські окупанти атакували Одесу ракетами. У місті прогриміли потужні вибухи.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що російські ракети пошкодили цивільну інфраструктуру. Унаслідок ударів загинули три людини, ще троє - поранені.

Як повідомляв Главред, увечері 29 квітня армія РФ атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Саме таку зброю офіцери країни-агресора РФ обрали для удару навмисно - таким чином вони хотіли вбити якомога більше мирних українців.

Унаслідок удару загинули п'ятеро людей, понад 30 - були травмовані.

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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