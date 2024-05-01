РФ вдарила балістикою по Одесі: загинули три людини, є руйнування

Пізно ввечері 30 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки загинули три людини, ще троє - поранені.
Як повідомив у Telegram мер міста Геннадій Труханов, країна-агресор РФ вдарила по Одесі балістичними ракетами.
Унаслідок нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Зранку приступить до роботи оперативний штаб районної адміністрації.
Дивіться відео - Наслідки ракетного удару РФ по Одесі 30 травня:
Труханов звернувся до жителів Одеси та попередив про можливі посилення ворожих повітряних ударів найближчим часом. Він закликав громадян своєчасно реагувати на сигнали тривоги і перебувати в укриттях під час російських обстрілів.
"Ви бачите, що у ворога почалися "сакральні дати". Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я дуже прошу вас максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги й оперативно рухатися в безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров'я", - написав мер.
Ракетний удар по Одесі 30 травня
Російські окупанти атакували Одесу ракетами. У місті прогриміли потужні вибухи.
Голова Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що російські ракети пошкодили цивільну інфраструктуру. Унаслідок ударів загинули три людини, ще троє - поранені.
Як повідомляв Главред, увечері 29 квітня армія РФ атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Саме таку зброю офіцери країни-агресора РФ обрали для удару навмисно - таким чином вони хотіли вбити якомога більше мирних українців.
Унаслідок удару загинули п'ятеро людей, понад 30 - були травмовані.
ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
Інші новини:
- РФ битиме по максимуму: у ЗСУ назвали цілі ракетних ударів окупантів
- Ракетний удар по Одесі коштував РФ $10 млн: у ЗСУ сказали, куди цілилися окупанти
- Україна не закриє все небо: з'явився тривожний прогноз щодо нових ракетних ударів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред