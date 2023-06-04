Ракетний удар по Києву: ППО збила всі ракети, що летіли на столицю вночі 4 червня

Окупанти атакували Україну БпЛА і ракетами, запущеними з району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

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Сили ППО збили всі повітряні цілі вночі 4 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот карти тривог

У ніч на неділю, 4 червня, російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Києву, але всі повітряні цілі були збиті на далеких підступах до міста, тому жителі столиці не чули вибухів. Про це повідомили в Київській міській адміністрації.

У столиці про повітряну загрозу повідомили о 01:48. Через годину "почервоніла" вся Україна. РФ атакувала Україну дронами та ракетами, запущеними з району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

"Наш сусід-нелюд на словах кричить всьому світу про свою віру і любов до Бога. А на ділі - навіть в Святу Трійцю московські сатаністи не гребують бажанням вбивати мирних людей. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну ракетами, традиційно запущеними з району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, і БпЛА", - йдеться у повідомленні КМВА в Telegram.

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За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла.

"Все, що прямувало в бік міста – ППО знищило ще на далеких підступах. Другу ніч кияни не чують звуки вибухів над головою. Щира подяка нашій протиповітряній обороні", - написав голова КМВА Сергій Попко.

Що кажуть у Повітряних силах

Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури.

"З 01.00 по 04.00 4 червня 2023 року противник застосував п'ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – вони були випущені з шести стратегічних бомбардувальників 95мс з району Каспію", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Збито 4 крилаті ракети і 3 "Шахеда" / Фото: t.me/kpszsu

Вибух біля Дніпра

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину ввечері 3 червня. Над містом одразу піднявся стовп густого диму. У місцевих жителів повилітали вікна, а на вулиці вони почали знаходити осколки.

Згодом стало відомо, що вибух стався в 2-поверховому будинку в Підгородненській громаді Дніпровського району. Внаслідок "прильоту" стався обвал. Під завалами залишаються люди.

Станом на 23:45 суботи кількість постраждалих зросла до 20 осіб, з них 5 - діти. Троє хлопців перебувають у важкому стані в операційних.

Постраждали 2 дівчинки 11 і 17 років. Вони в задовільному стані. Медики госпіталізували 17 осіб. Розбір завалів і пошук людей триває.

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