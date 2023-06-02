Загроза нових ракетних ударів РФ: названо ймовірні терміни завершення атак ворога

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зробив прогноз з приводу тривалості масованих ракетних ударів окупантів РФ по Києву.
Як підкреслив він у коментарі ТСН, одне з їхніх завдань - знищення українських ЗРК, в тому числі систем Patriot.
"Але вони зрозуміли, що за допомогою балістичних ракет досягти цього практично неможливо", — зазначив експерт.
Разом з тим він упевнений в тому, що окупанти використовують ракетні удари, щоб знищити центри прийняття рішень.
"Тобто Patriot - не основне завдання ворога. Напередодні гарячої фази наступу вони намагаються знищити саме центри прийняття рішень. По Києву атаки будуть припинені, коли почнеться гаряча фаза наступу. Але до цього удари триватимуть", — додав Світан.
Ракетний удар по Києву
Нагадаємо, окупанти РФ різко активізували атаки на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.
Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.
У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4: 30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.
Більше новин:
- "Знищення мирного населення": Росія змінила тактику ракетних ударів-КМВА
- За тиждень-півтора РФ може припинити ракетні атаки-Коваленко
- "Можуть запустити ракети і дрони": Гуменюк розповіла про новий ракетний удар РФ