Загроза нових ракетних ударів РФ: названо ймовірні терміни завершення атак ворога

Окупанти РФ використовують ракетні удари, щоб знищити центри прийняття рішень, впевнений Роман Світан.

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Роман Світан оцінив ймовірність нових ракетних ударів / Міноборони РФ, скрін

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зробив прогноз з приводу тривалості масованих ракетних ударів окупантів РФ по Києву.

Як підкреслив він у коментарі ТСН, одне з їхніх завдань - знищення українських ЗРК, в тому числі систем Patriot.

"Але вони зрозуміли, що за допомогою балістичних ракет досягти цього практично неможливо", — зазначив експерт.

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Разом з тим він упевнений в тому, що окупанти використовують ракетні удари, щоб знищити центри прийняття рішень.

"Тобто Patriot - не основне завдання ворога. Напередодні гарячої фази наступу вони намагаються знищити саме центри прийняття рішень. По Києву атаки будуть припинені, коли почнеться гаряча фаза наступу. Але до цього удари триватимуть", — додав Світан.

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, окупанти РФ різко активізували атаки на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4: 30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.

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