УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кількість постраждалих різко зросла: Зеленський відреагував на удар по Дніпропетровщині

Ангеліна Підвисоцька
3 червня 2023, 23:50 оновлено 3 червня, 23:53
249
Президент України заявив, що росіяни будуть відповідати за атаку.
Владимир Зеленский, взрыв в Днепре
Владимир Зеленский, взрыв в Днепре / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/dnipropetrovskaODA

Увечері 3 червня російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок цього стався обвал у багатоквартирному двоповерховому будинку. Під завалами перебувають люди. Президент України Володимир Зеленський відреагував на це у своєму Telegram.

Російська ракета влучила між двома двоповерховими будинками. Розбір завалів досі триває.

"Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", - написав Зеленський.

відео дня

Дивіться відео з місця вибуху на Дніпропетровщині:

взрыв в Днепропетровской области
Під Дніпром в результаті прильоту під завалами знаходяться люди / фото: скріншот

У Дніпропетровській ОДА повідомили, що станом на 23:45 кількість постраждалих зросла до 20 людей, з них 5 - діти. Троє хлопців перебувають у важкому стані в операційних.

Постраждали 2 дівчинки 11 та 17 років. Вони у задовільному стані. Медики госпіталізували 17 людей. Розбір завалів та пошук людей продовжується.

  • Обстріл Дніпропетровщини
    Обстріл Дніпропетровщини фото: t.me/dsns_telegram
  • Обстріл Дніпропетровщини
    Обстріл Дніпропетровщини фото: t.me/dsns_telegram
  • Обстріл Дніпропетровщини
    Обстріл Дніпропетровщини фото: t.me/dsns_telegram
  • Обстріл Дніпропетровщини
    Обстріл Дніпропетровщини фото: t.me/dsns_telegram

Вибух біля Дніпра

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину увечері 3 червня. Над містом одразу піднявся стовп густого диму. У місцевих жителів повилітали вікна, а на вулиці вони почали знаходити осколки.

Згодом стало відомо, що вибух відбувся у 2-поверховому будинку у Підгородненській громаді Дніпровського району. В результаті "прильоту" стався обвал. Під завалами залишаються люди.

Станом на 22:40 кількість постраждалих становила 13 людей, серед них троє дітей – хлопчики 6, 11 та 15 років. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забиті місця. З-під завалів вдалося дістати чоловіка.

Інші новини:

новини Дніпра війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії вибух ракетний удар
Реклама

Головне за день

Кількість постраждалих різко зросла: Зеленський відреагував на удар по Дніпропетровщині

Кількість постраждалих різко зросла: Зеленський відреагував на удар по Дніпропетровщині

23:50 Україна
Дефолт скасовується: Байден підписав закон і "врятував" Америку

Дефолт скасовується: Байден підписав закон і "врятував" Америку

22:41 Політика
Вибух на Дніпропетровщині: окупанти вдарили по житловому будинку, під завалами є люди

Вибух на Дніпропетровщині: окупанти вдарили по житловому будинку, під завалами є люди

22:04 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:52

Чоловік Наталі Портман зрадив актрисі: подробиці потрапили в ЗМІ

23:50

Кількість постраждалих різко зросла: Зеленський відреагував на удар по ДніпропетровщиніФотоВідео

23:02

"Розпалювач війни не я, а Путін": Шольц поставив на місце проросійських активістівВідео

22:41

Дефолт скасовується: Байден підписав закон і "врятував" Америку

22:04

Вибух на Дніпропетровщині: окупанти вдарили по житловому будинку, під завалами є людиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:59

Загинула біля укриття: стали відомі щемливі подробиці про померлу 9-річну дівчинкуВідео

21:20

У Дніпрі прогримів потужний вибух: над містом піднімається стовп димуВідео

21:12

Що краще пити в спеку гаряче або холодне: напій, який точно втамовує спрагуВідео

20:57

"Глава ГУР помер після ракетної атаки": пропагандисти РФ зганьбилися диким фейкомВідео

Реклама
20:51

Блогерка Воронова поскаржилася, що не може через дітей сидіти під арештомВідео

20:08

Путін став посміховиськом: диктатор несподівано дав Росії нову назвуВідео

19:38

"Україна без Криму": МЗС різко відповів Угорщині на підігравання РосіїВідео

19:20

"Жаба-гадюкінг" між Пригожиним і Кадировим: хто когоПогляд

19:05

"ПаУза" чи "паВза", "лаУреат" чи "лаВреат": Авраменко приголомшив змінами у правописіВідео

18:57

Навіщо зашивати лавровий лист у подушку: відповідь вас здивує

18:53

Трапиться довгоочікувана зустріч: 3 знака зодіаку потонуть в любові зовсім скороВідео

18:53

Поразка від ЗСУ та на Білгородщині загрожують РФ бунтами та хаосом - ГУРВідео

18:34

Звернули увагу всі: Орбан жорстко зганьбився на саміті в МолдовіВідео

17:59

Як зробити сметану в домашніх умовах: натуральний і смачний продукт здивує

17:51

У Путіна заклянчили перемовини і поплакалися в скаргах на ЗахідВідео

Реклама
17:31

"Усе йде за планом": РФ провалила усі спроби стримати контрнаступ ЗСУ - МіноборониВідео

17:17

"Там нікого не було": охоронець прямо сказав, чому укриття в Києві було закритеВідео

17:05

Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто отримав таке правоВідео

16:40

Путін не зіштовхував Пригожина і Шойгу і мовчить з іншої причини - ЯковенкоВідео

16:23

Як правильно казати – "згодна" чи "згідна": мовознавець пояснив поширену помилкуВідео

16:13

"Ми їх морально розбили": Зеленський розповів про страшенну втому росіянВідео

16:12

Колишній чоловік Ані Лорак знову одружився

16:12

"Діти обліпили його": окупанти вбили 21-річного сина відомого банкіра

15:40

Чим удобрити петунію: пишне цвітіння нікого не залишить байдужим

15:25

Чи потрібно чистити мойву перед тим, як смажити: вас здивує несподівана відповідь

15:04

"Йде захоплення території": Пригожин в істериці зібрався воювати за БілгородщинуВідео

14:58

Пугачова заборонила продавати свій замок під Москвою

14:29

У Києві суд обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриттяВідео

14:24

Який сир найкраще підходить для піци: як зробити ідеальну домашню піцу

14:22

Учасник гурту Kalush Orchestra освідчився дівчині просто на сценіВідео

14:10

Атака України на Москву не доведена, але Київ зможе бити вглиб Росії - CNNВідео

13:57

У Грузії померла старенька, яка називала себе матір'ю Путіна - Sun

13:50

Каменських вирішила відмовитися від схуднення і розповіла, що сталося

13:26

Вайкуле анонсувала концерт зі збору коштів для України

13:00

Гороскоп на завтра 4 червня 2023: Рибам - полегшення, Близнюкам - яскравий деньВідео

Реклама
12:50

Продала бізнес через помсту росіянам: Бред Пітт судиться з Анджеліною Джолі

12:40

Зеленський назвав умову участі України на саміті НАТО у ВільнюсіВідео

12:31

"Загнаний звір, який боїться втратити своє життя": Зеленський "розтоптав" Путіна

11:48

Експерт пояснив, чому росіяни обстрілюють Київ балістичними ракетами

11:43

Кулеба розніс Орбана: якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести військаВідео

11:41

Впораються лише одиниці: потрібно знайти вовка серед єнотів за 5 секунд

11:26

Виставила старечі ноги без спідниці: Лоліта влаштувала танці в колготкахВідео

10:37

Путін став "кісткою у горлі" для Південної Африки – BBC

10:28

ЗСУ готові до контрнаступу на ворога - Зеленський

10:06

Повернення Ями: співробітники "1+1" розповіли, чи бачили танцюриста в студії

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти