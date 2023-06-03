Кількість постраждалих різко зросла: Зеленський відреагував на удар по Дніпропетровщині

Президент України заявив, що росіяни будуть відповідати за атаку.

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Владимир Зеленский, взрыв в Днепре / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/dnipropetrovskaODA

Увечері 3 червня російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок цього стався обвал у багатоквартирному двоповерховому будинку. Під завалами перебувають люди. Президент України Володимир Зеленський відреагував на це у своєму Telegram.

Російська ракета влучила між двома двоповерховими будинками. Розбір завалів досі триває.

"Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", - написав Зеленський.

відео дня

Дивіться відео з місця вибуху на Дніпропетровщині:

Під Дніпром в результаті прильоту під завалами знаходяться люди / фото: скріншот

У Дніпропетровській ОДА повідомили, що станом на 23:45 кількість постраждалих зросла до 20 людей, з них 5 - діти. Троє хлопців перебувають у важкому стані в операційних.

Постраждали 2 дівчинки 11 та 17 років. Вони у задовільному стані. Медики госпіталізували 17 людей. Розбір завалів та пошук людей продовжується.

Вибух біля Дніпра

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину увечері 3 червня. Над містом одразу піднявся стовп густого диму. У місцевих жителів повилітали вікна, а на вулиці вони почали знаходити осколки.

Згодом стало відомо, що вибух відбувся у 2-поверховому будинку у Підгородненській громаді Дніпровського району. В результаті "прильоту" стався обвал. Під завалами залишаються люди.

Станом на 22:40 кількість постраждалих становила 13 людей, серед них троє дітей – хлопчики 6, 11 та 15 років. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забиті місця. З-під завалів вдалося дістати чоловіка.

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