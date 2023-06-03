УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Дніпрі прогримів потужний вибух: над містом піднімається стовп диму

Ангеліна Підвисоцька
3 червня 2023, 21:20 оновлено 3 червня, 21:40
302
За попередніми даними вибух стався на околиці обласного центру.
взрів в Дніпрі
У Дніпрі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: Telegram

У Дніпрі прогримів потужний вибух. Це сталося в момент, коли в місті була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють в Мережі.

Повідомляється, що вибух нібито стався в передмісті Дніпра. Там піднявся стовп густого диму.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав людей перебувати в укритті.

відео дня

У Мережі вже з'явилися фото з місця вибуху.

вибух у Дніпрі
У Дніпрі прогриміли потужні вибухи / фото: Telegram
вибух у Дніпрі
У Дніпрі прогриміли потужні вибухи / фото: Telegram

У Мережі повідомляють, що за попередніми даними, російські окупанти вдарили балістичною зброєю. Повідомляється, що в результаті вибуху у багатьох людей вилетіли шибки. Деякі місцеві жителі залишилися прямо без віконної рами. Люди вже почали знаходити навколо осколки.

вибух у Дніпрі
У Дніпрі прогриміли потужні вибухи / фото: Telegram

Пізніше в Мережі з'явилося відео, на якому видно, що одне зі сховищ Дніпра було закрито під час повітряної тривоги.

Дивіться відео про закритий притулок у Дніпрі:

притулок в Дніпрі
У Дніпрі закрито притулок під час повітряної тривоги / фото: скріншот

Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами. Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Удар ймовірно був завданий крилатими ракетами типу Х-101/555.

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі. На місці удару виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

РФ підірвала ракетою лікарню в Дніпрі, кількість загиблих і поранених зросла. З-під завалів будівлі ветклініки, по якій вдарив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Число поранених в результаті ракетного удару росіян по Дніпру продовжує зростати.

Інші новини:

новини Дніпра війна в Україні вторгнення Росії вибух
Реклама

Головне за день

У Дніпрі прогримів потужний вибух: над містом піднімається стовп диму

У Дніпрі прогримів потужний вибух: над містом піднімається стовп диму

21:20 Україна
"Україна без Криму": МЗС різко відповів Угорщині на підігравання Росії

"Україна без Криму": МЗС різко відповів Угорщині на підігравання Росії

19:38 Політика
Поразка від ЗСУ та на Білгородщині загрожують РФ бунтами та хаосом - ГУР

Поразка від ЗСУ та на Білгородщині загрожують РФ бунтами та хаосом - ГУР

18:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:20

У Дніпрі прогримів потужний вибух: над містом піднімається стовп диму

21:12

Що краще пити в спеку гаряче або холодне: напій, який точно втамовує спрагуВідео

20:57

"Глава ГУР помер після ракетної атаки": пропагандисти РФ зганьбилися диким фейкомВідео

20:51

Блогерка Воронова поскаржилася, що не може через дітей сидіти під арештомВідео

20:08

Путін став посміховиськом: диктатор несподівано дав Росії нову назвуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:38

"Україна без Криму": МЗС різко відповів Угорщині на підігравання РосіїВідео

19:20

"Жаба-гадюкінг" між Пригожиним і Кадировим: хто когоПогляд

19:05

"ПаУза" чи "паВза", "лаУреат" чи "лаВреат": Авраменко приголомшив змінами у правописіВідео

18:57

Навіщо зашивати лавровий лист у подушку: відповідь вас здивує

Реклама
18:53

Трапиться довгоочікувана зустріч: 3 знака зодіаку потонуть в любові зовсім скороВідео

18:53

Поразка від ЗСУ та на Білгородщині загрожують РФ бунтами та хаосом - ГУРВідео

18:34

Звернули увагу всі: Орбан жорстко зганьбився на саміті в МолдовіВідео

17:59

Як зробити сметану в домашніх умовах: натуральний і смачний продукт здивує

17:51

У Путіна заклянчили перемовини і поплакалися в скаргах на ЗахідВідео

17:31

"Усе йде за планом": РФ провалила усі спроби стримати контрнаступ ЗСУ - МіноборониВідео

17:17

"Там нікого не було": охоронець прямо сказав, чому укриття в Києві було закритеВідео

17:05

Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто отримав таке правоВідео

16:40

Путін не зіштовхував Пригожина і Шойгу і мовчить з іншої причини - ЯковенкоВідео

16:23

Як правильно казати – "згодна" чи "згідна": мовознавець пояснив поширену помилкуВідео

16:13

"Ми їх морально розбили": Зеленський розповів про страшенну втому росіянВідео

Реклама
16:12

Колишній чоловік Ані Лорак знову одружився

16:12

"Діти обліпили його": окупанти вбили 21-річного сина відомого банкіра

15:40

Чим удобрити петунію: пишне цвітіння нікого не залишить байдужим

15:25

Чи потрібно чистити мойву перед тим, як смажити: вас здивує несподівана відповідь

15:04

"Йде захоплення території": Пригожин в істериці зібрався воювати за БілгородщинуВідео

14:58

Пугачова заборонила продавати свій замок під Москвою

14:29

У Києві суд обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриттяВідео

14:24

Який сир найкраще підходить для піци: як зробити ідеальну домашню піцу

14:22

Учасник гурту Kalush Orchestra освідчився дівчині просто на сценіВідео

14:10

Атака України на Москву не доведена, але Київ зможе бити вглиб Росії - CNNВідео

13:57

У Грузії померла старенька, яка називала себе матір'ю Путіна - Sun

13:50

Каменських вирішила відмовитися від схуднення і розповіла, що сталося

13:26

Вайкуле анонсувала концерт зі збору коштів для України

13:00

Гороскоп на завтра 4 червня 2023: Рибам - полегшення, Близнюкам - яскравий деньВідео

12:50

Продала бізнес через помсту росіянам: Бред Пітт судиться з Анджеліною Джолі

12:40

Зеленський назвав умову участі України на саміті НАТО у ВільнюсіВідео

12:31

"Загнаний звір, який боїться втратити своє життя": Зеленський "розтоптав" Путіна

11:48

Експерт пояснив, чому росіяни обстрілюють Київ балістичними ракетами

11:43

Кулеба розніс Орбана: якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести військаВідео

11:41

Впораються лише одиниці: потрібно знайти вовка серед єнотів за 5 секунд

Реклама
11:26

Виставила старечі ноги без спідниці: Лоліта влаштувала танці в колготкахВідео

10:37

Путін став "кісткою у горлі" для Південної Африки – BBC

10:28

ЗСУ готові до контрнаступу на ворога - Зеленський

10:06

Повернення Ями: співробітники "1+1" розповіли, чи бачили танцюриста в студії

09:42

Уряд Угорщини оскандалився провокаційним роликом з "Україною без Криму"Відео

08:58

Пішов воювати з двома синами: під Бахмутом загинув нацгвардієць з Прикарпаття

08:28

Втратила тата і дідуся: рідні розповіли про загиблу під укриттям в Києві 9-річну ВікуФотоВідео

08:20

Сценарій початку Другої громадянської війни в РосіїПогляд

07:44

Готується до атаки: Україна приховує час контрнаступу, щоб заплутати РФ – Генштаб Естонії

06:22

Майбутнє буде щасливим і багатим: прикмети на 4 червня і що не можна робити на ТрійцюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти