У Дніпрі прогримів потужний вибух: над містом піднімається стовп диму

За попередніми даними вибух стався на околиці обласного центру.

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У Дніпрі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: Telegram

У Дніпрі прогримів потужний вибух. Це сталося в момент, коли в місті була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють в Мережі.

Повідомляється, що вибух нібито стався в передмісті Дніпра. Там піднявся стовп густого диму.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав людей перебувати в укритті.

відео дня

У Мережі вже з'явилися фото з місця вибуху.

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи / фото: Telegram

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи / фото: Telegram

У Мережі повідомляють, що за попередніми даними, російські окупанти вдарили балістичною зброєю. Повідомляється, що в результаті вибуху у багатьох людей вилетіли шибки. Деякі місцеві жителі залишилися прямо без віконної рами. Люди вже почали знаходити навколо осколки.

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи / фото: Telegram

Пізніше в Мережі з'явилося відео, на якому видно, що одне зі сховищ Дніпра було закрито під час повітряної тривоги.

Дивіться відео про закритий притулок у Дніпрі:

У Дніпрі закрито притулок під час повітряної тривоги / фото: скріншот

Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами. Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Удар ймовірно був завданий крилатими ракетами типу Х-101/555.

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі. На місці удару виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

РФ підірвала ракетою лікарню в Дніпрі, кількість загиблих і поранених зросла. З-під завалів будівлі ветклініки, по якій вдарив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Число поранених в результаті ракетного удару росіян по Дніпру продовжує зростати.

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